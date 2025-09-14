Qué risa la Flotilla

Cuántos memes, cancioncillas y burlas ha inspirado la Flotilla. ¡Cuatro pijos de vacaciones por el mar!, se pitorrean los activistas del sofá. Pocas iniciativas ciudadanas contrarias al genocidio de Gaza han provocado tantas chanzas. Al coro se suman varios especímenes. Los que justifican la masacre (porque son de aplauso fácil a Israel o por oposición a los que denuncian el exterminio), los que no pueden evitar reprobar todo lo que toca alguno de los expedicionarios (sea Greta Thunberg o sea Ada Colau), y los que se toman tan, tan en serio la defensa ideológica que la Flotilla les huele a una frivolidad insoportable. Una banalización del activismo, dicen. Será. Aunque una no deja de preguntarse qué dignidad hay en no hacer nada.

Un exterminio se está produciendo ante nuestros ojos y no dejan de retorcerse argumentos para justificar la inacción. Uno de ellos apela a la represión de las mujeres y de las personas LGTBI bajo la autoridad islamista de Hamás. Curiosa protección la que ha emprendido Israel. ¿La muerte como liberación definitiva? La tesis resulta aún más perversa ante la evidencia de que Netanyahu facilitó durante años la financiación de Hamás para debilitar a la Autoridad Palestina.

Netanyahu necesita la guerra para mantenerse en el poder. Su Gobierno ha sabido crear un clima de irracionalidad absoluta en los israelís: el mundo quiere aniquilarlos. Ante una amenaza tan atroz, cualquier respuesta es válida. Desde bombardear y matar de hambre a decenas de miles de personas, hasta asesinar a la comisión negociadora de Hamás en Catar o, por qué no, lanzar drones intimidatorios a la Flotilla en aguas tunecinas. Que la misión es algo más que unas vacaciones en el mar lo saben quienes se han enrolado en ella. Sin duda, sería más efectivo que la comunidad internacional reaccionara de una vez. Pero, mientras eso no ocurre, mientras Israel actúa con toda impunidad, hay un puñado de personas que tratan de ser David frente a Goliat. Al menos, se merecen un poco de respeto.