Cosas dificiles de trasladar

(A la memoria de Nicanor Piñole, mi primer maestro)

En la fría mañana de aquel enero, el día despuntaba torpemente entre brumas y chimeneas de la ciudad, restándole frescura y novedad al sorprendente aspecto de la plaza nevada. Casi nadie transitaba, pero audibles voces matizaban su sorpresa ante la inesperada incursión en la monótona grisura de sus vidas. Era la nevada; el momentáneo blanqueo de la realidad gastada, desconchada y herida como un muro viejo. Las voces de los niños son entonces las más expresivas ante la novedad que para ellos representa la nieve blanca en los tejados, las balconadas, el patio de su escuela.

A los oídos de Nicanor llega esa inocente algarabía y, asomándose a la ventana, ve la plaza transformada en una sugerente síntesis de claroscuro aún poco definido y acude a su taller a por esa pequeña chapa de madera que tenía preparada y allí mismo, apoyándola entre su caja de colores y unos libros apilados, comienza su aguda observación del motivo. El resultado, no apresurado pero ágil de maneras y cargado de emotividad hacia el momento, es ese pequeño cuadro titulado "Parque infantil nevado" (1944).

Ese parque , esa plaza había sido siempre la primera visión exterior desde sus ventanas y, en sus pequeñas acuarelas y dibujos, están recogidos momentos y escenas cotidianas retenidos con la atención de un cronista: la cola del pan en posguerra, los juegos de los niños, la melancólica quietud de los sentados, el cambio de estación en la rala arboleda y la silueta de aquellos chaletones contiguos, uno de los cuales servía de parvulario o escuela para niños necesitados, esos que jugaban con la nieve.

No habrá imaginado nunca Nicanor que aquella casa que cerraba su visión hacia la tarde, sería en el futuro el aposento de sus obras ligadas a su ciudad inspiradora y limitadora a un tiempo.

Algunas ciudades conservan lugares o rincones más o menos grandes que no fueron totalmente arrasados por el belicismo o por la acción especuladora de modernizar la ciudad a cualquier precio.

Este espacio, el Parque Infantil y la Plaza de Europa, aún conserva parte de sus conexiones espaciales, arquitectónicas y emotivas que explican la ciudad porque comparten en sus líneas históricas y visuales algún vínculo que no se debe borrar, no andamos sobrados. Uno aprecia más una obra de arte si se exhibe o conserva en la escenografía que le da parte de su sentido como ambiente primigenio aunque en parte ya deba de ser imaginario pero no radicalmente distinto, algún rescoldo de aquel fuego creador que les dio comienzo.

Es cierto que la pintura, cuando se digna representar o alimentarse de la realidad, conserva como arte visual, el motivo, la circunstancia y la subjetividad de su autor: su propia atmósfera allá a donde vaya. Aún así, creo que deben de preservarse los vínculos existentes entre la imagen y su referido espacio poético.

Con el anunciado traslado del Museo Piñole desde su lugar actual, creado y bien acondicionado que a mi me gusta, supongo que se busca hacer su obra más visible y cercana a lo que se va configurando como núcleo de la cultura en Cimadevilla. Pero los museos contemporáneos, llamados centros de arte, son, cada vez más, diseños de fríos contenedores de obras y objetos carentes de referencias ambientales a su origen. Como parte de este mundo de las artes, sé que ni las galerías ni los museos son muy visitados a no ser que se dinamicen sus contenidos, aunque tal vez por proximidad puedan aumentar el número de visitantes, pero el número no lo es todo. Lo decisivo para que un museo rinda socialmente es la gestión, esté donde esté. Esto comprende rotar los fondos, facilitar los préstamos y las donaciones y comprar oportunamente para completar la colección en sus aspectos carentes y ofrecer exposiciones complementarias.

Sirva de ejemplo la exposición que, ahora mismo, hay en el Museo Nicanor Piñole cedida temporalmente por el Banco de Sabadell en la que podemos ver obras normalmente inaccesibles como, en este caso, esos maravillosos paisajes de montaña tan sencillos y profundos que, para mi, forman parte de la mejor producción del Maestro.

Me gustaría ver cuanto de la atmósfera que impregna y referencia las obras de Piñole y de su museo podrán viajar allá a donde decidan llevar sus cuadros, qué salas los recibirán sin menoscabarlos, que luz local entrará por sus ventanas para acompañarlos, qué podrán hacer quienes decidan su ubicación para que permanezcamos un tiempo allí, dilatado como si fuese otro tiempo.