La verdad incómoda de Gaza

En torno a Gaza se libra, además de la guerra, una batalla semántica. No solo se disparan cohetes: también se lanzan palabras cargadas de pólvora. La más explosiva es “genocidio”. No se trata de un término menor: invocarlo activa obligaciones jurídicas y compromisos internacionales. Son palabras mayores que implican la acusación más grave que puede recaer sobre un Estado.

Quienes defienden esa etiqueta valoran las cifras de muertos, la devastación de hospitales, viviendas y escuelas, y claman contra las declaraciones incendiarias de dirigentes israelíes. A su juicio, no se trata solo de daños colaterales: hay patrones de conducta que revelan la intención de destruir a un pueblo entero.

Del otro lado de la trinchera, la respuesta es tajante: se trata de una guerra contra Hamás, no contra los palestinos como grupo. El dolor civil es innegable, pero la intención genocida, dicen, no parece probada. Y en derecho internacional, la intención es elemento clave. Por eso muchos prefieren hablar de crímenes de guerra o de crímenes contra la humanidad, categorías igualmente terribles, pero distintas. Ya sabemos a qué se refiere la historia cuando se habla de exterminio.

Entre acusaciones y matices legales, la tragedia no pierde su terrible identidad: miles de muertos en los bombardeos, civiles atrapados, familias destrozadas, un territorio reducido a escombros. El debate jurídico llevará años y corresponderá dirimirlo en los tribunales. Lo urgente, en cambio, no requiere etiqueta: proteger a quienes sufren. Porque en el campo de batalla mata menos la retórica que la artillería. Y esa es la verdad incómoda.