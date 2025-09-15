Me niego a dar su nombre

No hace falta conocerle a fondo porque sus formas le delatan. Su presente empalma con su pasado. Una cuna de oro, todas las facilidades del mundo, triple red familiar por si fallan sus cálculos y se cae. Sus fracasos no sirven como lecciones porque se alimentan de codicia, intereses viles, oropeles tóxicos. La vida como ruleta amañada, la banca siempre gana y la usura pide paso como modus vivendi. Apuestas sobre seguro, y si pierdes no hay problema, la gente como él está rodeada de tablas que multiplican los salvavidas, si falla el primer paracaídas hay un segundo y un tercero, los que hagan falta. Se sube hasta la cumbre pisando a quien se ponga por delante y si es necesario empujar para provocar caídas, adelante, no mires atrás. La gente como él no sabe lo que es la empatía y de simpatía anda escasa: no necesita caer bien para tener todos los apoyos que necesita y más. No hay principios, solo finalidades urgentes y bien remuneradas. No hay diálogo, sólo se escucha a sí mismo. No hay respeto, lo que importa es imponer como sea sus opiniones, y cuantos menos argumentos las respalden, mucho mejor. Su amoralidad es la forma más elocuente de decir al mundo que le importa un rábano la justicia, la legalidad, la preocupación por los más débiles. ¿Desigualdades? Qué le vamos a hacer. ¿Intolerancia? No será para tanto. Dime cuánto ganas y te diré lo que no puedes ser. La patria como sudario de ideales que busquen el bien común, no la dicha de unos pocos. Sus aires de matón de secta universitaria le delatan, se envalentona con los que le temen, se arruga cuando tiene a alguien delante que no se toma en serio sus bravuconadas. Olvida que sus risotadas falsas y sus bailes de mascaradas durarán mientras sea útil a quienes mueven los hilos de las marionetas, y que, como Christopher Walken en "Amor a quemarropa", se ríe cuando el hombre que va a matar se burla de él sin miedo y con asco, pero luego le pide un arma a un sicario y lo ejecuta, aunque sabe, en el fondo de su alma baldía, que su mala suerte está fechada, y se aproxima sigilosamente.