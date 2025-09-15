Palos en las ruedas y en las conciencias

Desde que voto, creo haber apoyado en sucesivos plebiscitos al arco entero parlamentario, según priorice mi salud, el hábitat, el trabajo, el amor, el patrimonio, el arte, los hijos... Eso sí, siempre perdí y nunca acerté con quienes quise que me representaran. Añádase que nuestra barata clase dirigente, en esta decadencia del mundo occidental, alcanzó el peor nivel convertida en acomodo de demasiadas personas incompetentes, sin oficio ni beneficio, que se alimentan gracias a la política minúscula. A lo que voy: aunque no comulgo con el catecismo musulmán, un paso atrás en nuestra lucha por los derechos humanos, ni soy sospechoso de sanchista, aborrezco a Pedro, aplaudo su denuncia de Netanyahu, criminal de guerra y genocida.

En consecuencia, y a pesar de que soy aficionado al deporte, como espectador y como practicante, y que fui un admirador del ciclismo, y narrador en estas páginas en mi sección "Con la lengua fuera", suscribo el boicot a la Vuelta Ciclista a España. Si en las manifestaciones deportivas guardamos un minuto de silencio por cualquier luna menguante, una salamanquesa aplastada por un bus en General Elorza, cuánto más debieran los organizadores de la Vuelta proponer que los ciclistas se detuvieran en el último kilómetro para guardar un minuto de silencio por los miles de indefensos asesinados en la Franja de Gaza. Es más, la Vuelta que empezó en el Piamonte, es decir, "al pie del monte", nunca debió terminar en Madrid sino en Gaza, a los pies de los caballos, a los pies de los megatones, para mostrar las imágenes del desastre, el paradigma de cómo matar almas a cañonazos.

Y como esto va de símbolos, cuando le toque el turno a cualquier otra actividad del mundo del espectáculo, espejo de nuestra ideología y de nuestro tiempo, donde se manifiesta en su plenitud la sociedad de manera incruenta pero no ingenua, sería conveniente que guardara silencio un ratín, o que pusiera el grito en el cielo. Por ejemplo, cuando le toque el turno a Eurovisión (masacre musical), España debería ausentarse; sería su mayor triunfo desde Massiel.