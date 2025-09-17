Armando Palacio Valdés nos refresca la memoria sobre su "Aldea perdida", texto costumbrista donde los haya, drama a la vez, y permite a través del filme "Las aguas bajan negras" (1948) recrear paisanaje y paisaje asturiano, cambio de pastos y pezuñas por el progreso con la llegada de la minería del carbón.

La actividad incluía deforestación primero y plantación de eucalipto para entibación con el advenedizo árbol pirófito cuya onomatopeya avisaba al minero del riesgo de quebranto.

Agotados los plazos, que no el carbón, los mismos montes y valles reciben en el siglo XXI apuestas medioambientales hacia otras energías, impensables en la España decimonónica en la que el cura de "Rubiercos" en la película arengaba a sus feligreses para cambiar vaca y tierras por carbón "el oro de España", llamó.

La memoria rural-forestal, ambientada en Pola Laviana y aledaños, viene a cuento porque el río Nalón pasó del blanco al negro, como carlistas a isabelinos, tal que campesinos a mineros o la derecha en extrema, hoy, como la izquierda a ecologismo, que cada uno sigue arrimando el ascua a su sardina. Nada cambia.

Aún en ascuas, tras los incendios forestales, quien tenga dudas de las causas por las que se nos quema el monte, Asturias en definitiva, puede visualizar en blanco y negro esta película por interné: el ganado pastaba por doquiera; balagares clavados como hitos y limpia de rastrojos para estrar cuadras y facer camas al ganado. No había la millonaria carga térmica de rastrojos motivo de la calcinación provocada.

Tras los incendios no todo lo resuelve declarar "zona catastrófica" ni resarcimientos: ¿quien resarce los caudales y aguas de escorrentía por lluvias que arrastran el manto de cenizas que acaban en fuentes yendo al mar, con el Nalón como impulsor?

Un poco de por favor y sobre todo orden. En la novela de Palacio Valdés la plutocracia iba de frente, no se escondía comprando tierras y apagando conciencias.

¿Qué minas a cielo abierto, eólicas o solares nos devuelven al punto de partida para comenzar una nueva narrativa?

¿Cuántos incendios forestales narra Palacio Valdés en la cuenca?, ni uno.

Las aguas vuelven a bajar negras a los pozos cerrados, almacén de agua "equivalente a dos embalses de Tanes" que citan las fuentes. Es toda una contradicción.

La aldea perdida no es "Rubiercos", la del filme, es la de todos. En fin.