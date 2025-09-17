Opinión
El que espera no desespera
Aunque no había pisado todavía El Molinón, siendo del Sporting como cualquier otro niño de mi ciudad seguía el partido por los gritos o rumores del público mientras jugaba en el vecino parque de Isabel la Católica. Esto ya lo he contado, pero hay cosas que más de 70 años después siguen como eran. El domingo pasado oí desde cerca del estadio un ¡goool! en tono tan desolado que me puse en lo peor. Algo más tarde anochecía ya cuando por una vía peatonal se retiraba, como un ejército vencido, una deslavazada hilera de aficionados, mientras al fondo sonaban todavía con fuerza en el estadio los cánticos de orgullo de la hinchada más irreductible. El cambio de tiempo, con masas de nubes que volvían otoñal un día de verano, terminaba de componer la estampa. Se me ocurrió entonces una paradoja consoladora, que en las cosas que no cambian, mientras alrededor lo hace todo, hay también esperanza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las últimas palabras del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella a su cuñada: 'Mada, dame las manos, no me sueltes, levántame
- El empresario asturmexicano que creó el primer hotel de 'gran lujo' de Asturias lanza ahora una gran 'experiencia' en torno al vino
- El ganadero asesinado a golpes el viernes en Cueves (Ribadesella), enterrado este domingo en el cementerio de Xuncu
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- Una yegua pura raza española, de seis años y de Cangas del Narcea es la ganadora absoluta de Ecunarcea
- Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
- El test de San Mateo con Javi Rozada: 'Quiero ver al Sporting de Portugal en el Tartiere
- Los hosteleros de la avenida de Galicia planean unificar el diseño de las terrazas: 'Ahora hay más clientes