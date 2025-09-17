El que espera no desespera

Aunque no había pisado todavía El Molinón, siendo del Sporting como cualquier otro niño de mi ciudad seguía el partido por los gritos o rumores del público mientras jugaba en el vecino parque de Isabel la Católica. Esto ya lo he contado, pero hay cosas que más de 70 años después siguen como eran. El domingo pasado oí desde cerca del estadio un ¡goool! en tono tan desolado que me puse en lo peor. Algo más tarde anochecía ya cuando por una vía peatonal se retiraba, como un ejército vencido, una deslavazada hilera de aficionados, mientras al fondo sonaban todavía con fuerza en el estadio los cánticos de orgullo de la hinchada más irreductible. El cambio de tiempo, con masas de nubes que volvían otoñal un día de verano, terminaba de componer la estampa. Se me ocurrió entonces una paradoja consoladora, que en las cosas que no cambian, mientras alrededor lo hace todo, hay también esperanza.