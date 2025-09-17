¿Sobrevivirá el proyecto de Yolanda Díaz al fiasco de la reducción de la jornada laboral?

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vio la semana pasada cómo se iba al traste su principal proyecto legislativo, el que proponía reducir por ley la jornada laboral en España a 37,5 horas a la semana. Se trata de una de esas iniciativas de ingeniería social que tanto gustan a los herederos del respetable Partido Comunista. Para pasar su malhumor, Díaz se cebó en la tribuna del Congreso con Junts a los que acusó de ponerse de lado de la patronal más casposa e impedir que la mayoría social a favor de la reducción no se trasladase a la mayoría del Congreso de los Diputados. En el programa de Carlos Alsina fue aún más lejos y aseguró que Junts nunca había formado parte de la mayoría progresista. La versión más perversa del populismo es la que se sustenta en el oportunismo. Porque eso es lo que ha sido hasta ahora Sumar, un partido oportunista que se ha hecho un nombre a base de calcular mejor que Pablo Iglesias cuál era el mejor momento para ceder ante el PSOE. Pero esta vez le ha salido mal la jugada porque todas las cesiones hechas a cambio de la reducción de la jornada laboral por ley no han tenido recompensa.

No es nada descartable que tras este revés, Yolanda Díaz acabe en las listas del PSOE ya que Sánchez se está comiendo ese espacio político a cucharadas, especialmente a raíz de Israel, pero no solo. Si Díaz sigue el camino de los Semprún, los Paramio, los Solé Tura, los López Garrido o las Almeida, Sánchez aún puede tener otra vida en las urnas. Mientras, la ministra de Trabajo debería recordar aquello que dijo Churchill poco antes de perder su batalla contra la abdicación de Eduardo VIII: "nuestro gallo no está dispuesto a pelear". El diferencial entre esa mayoría social que apoya la reducción y la minoría parlamentaria se corresponde a esas pimes y a esos autónomos que no ven clara la medida hecha de esta manera. Cómo pasó con el registro horario, Díaz siempre legisla pensando en la fábrica de Stellantis en Vigo, en la de la Ford en Almussafes o en la de Seat en Martorell. Y lo que allí es viable, no lo es en un taller de cinco empleadas, lo sabe el empresario y lo saben los empleados que son gallos que no están dispuestos a pelear. Y lo que ocurrió esta vez es que los Comuns que fueron compañeros de cole de los dirigentes de Junts no le han conseguido sacar las castañas de fuego a pesar de su visita a Waterloo y su apoyo incondicional a la amnistía. El oportunismo tiene estas cosas.