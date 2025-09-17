Tensión, más tensión

La cancelación de la etapa final de la Vuelta en Madrid por las protestas contra el equipo israelí es el reflejo de cómo el Gobierno ha decidido convertir cada conflicto en un campo de pruebas para su relato, buscando una vez tras otra el escenario de la polarización política con el fin de tapar la ineficacia y la corrupción, dos de los males más significativos de esta legislatura. La historia ya la conocen: el propio Sánchez, lejos de mantener distancia institucional, se lanzó a aplaudir a los manifestantes, muchos de ellos violentos, a los que elogió declarándoles "admiración profunda". No se trataba de un gesto aislado, sino de un elemento más de la nueva coreografía que consiste en pedir la exclusión de Israel de las competiciones internacionales, hacer de la tragedia de Gaza una bandera política y, de paso, arrastrar a una de las grandes pruebas deportivas del calendario mundial en su particular cruzada moral, o inmoral según se mire. A estas alturas cuesta creer en el decoro de un político que repentinamente abraza la causa palestina como si fuera exclusivamente suya y de tal manera, después de haberse desentendido de aquel otro modo de la causa saharaui. Seguro que se acuerdan.

El final accidentado de la Vuelta, en cualquier otro país se habría interpretado como un problema de orden público y diplomacia, aquí se ha transformado en un teatrillo de reivindicación. Resultado: una prueba ciclista mutilada, España señalada internacionalmente por su incapacidad de garantizar un evento deportivo y una brecha social que se ensancha cada día. No es solo Israel o Palestina, ni mucho menos el deporte. Es la vieja fórmula perfeccionada por el sanchismo de dividir y tensionar. La misma y famosa "tensión" que reclamaba Zapatero, traicionado por aquel micrófono abierto, ante Iñaki Gabilondo. También se acordarán.