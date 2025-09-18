La penúltima pretensión de Junts de que a los clientes se les atienda en catalán en toda España es el colmo de los colmos. Dentro de la inagotable campaña de ampliación de competencias hasta el infinito y más allá, la pretendida reforma legal que negocian el Gobierno y los independentistas obligaría a las empresas con más de 250 empleados, o que facturen por encima de los 50 millones de euros, a atender en catalán u otras lenguas cooficiales independientemente de que el territorio de la empresa en cuestión tenga reconocidas dichas lenguas.

La imposición de esta franquicia lingüística viene revestida de una solemnidad identitaria tan peligrosa como idiota, por lo que no debemos descartar que hoy se limite al ámbito de las grandes empresas, que tendrán que reciclar a sus empleados, pero mañana pueda extenderse a que el dependiente de una ferretería de Segovia deba dirigirse al primer cliente de Vic lanzando por delante un bon dia y preguntando si vol un martell gran o petit. Todo, naturalmente, en defensa de los derechos lingüísticos de los catalanes… en Segovia y en Cuenca. Gracias a la reforma que negocian Junts y el Gobierno muchos de ellos, que se quejan de que no les hablan en su lengua ni en la panadería de al lado, podrán aspirar a que el pescadero de Huelva les despache boquerones en un perfecto catalán normativo. Lo siguiente será exigir que en los bares de Burgos, además de la tapa de morcilla, el camarero les recite un poema de Espriu.

Pero lo más incongruente de todo este asunto es que Junts hable de derechos lingüísticos cuando en algunos mostradores de Barcelona atender en castellano se considera traïció a la pàtria. Es decir, que aquello que no se respeta en casa se quiere imponer en la de los demás. Nuevamente, la ley del embudo.