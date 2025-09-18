Putin y el síndrome de Casandra

Cuenta Esquilo en su "Agamenón", que Casandra, princesa troyana, hija de Hécuba y Príamo, reyes de Troya, había sido "donada" por su pretendiente Apolo con el don de la adivinación, pero al rechazarlo, y puesto que no se le pueden quitar los dones dados por los dioses a los mortales, la había castigado con que nunca fuera creída por nadie. Nace así el síndrome de Casandra, es decir el de aquel que prediciendo lo que va a pasar, nadie tiene en cuenta.

Mucho se está escribiendo ahora sobre el mal momento que atraviesa el mundo. Brechas de polarización se instalan en lo que se consideraban democracias bien asentadas. Guerras que se recrudecen en lugar de aliviarse. Extremismos a izquierda y derecha que consideran al oponente, no su rival político, si no el enemigo a batir.

Con estos mimbres se está construyendo el mundo actual. Esto es una evidencia innegable para todos, pero en las consecuencias y en la interpretación de las mismas, se difiere.

Ahora mismo asistimos en este país a una insólita manifestación de fervor antisemita, por la cruel represión con la que Israel está llevando a cabo su particular cruzada contra el terrorismo palestino. Banderas y pañuelos en las calles que boicotean todo tipo de actos donde intervengan representantes de Israel, sean estos pro Netanyahu, o contrarios.

Cada cual elabora su particular augurio de Casandra, y se ceba con él. Sin embargo, no todos los presagios son igualmente probables, ni todos los análisis conducen a las mismas conclusiones.

Hay que despojar estas interpretaciones de sus vestiduras ideológicas para analizar los hechos con crudeza, para emitir un veredicto que se ajuste más a la evidencia de lo que está aconteciendo, prescindiendo de principios e ideales por mucho apego que se les tengan. Hay que escuchar a Casandra.

La invasión del espacio aéreo europeo de una docena, al menos, de drones rusos no supone un error de cálculo, como se ha intentado justificar torticeramente por el Kremlin, si no de una provocación en toda regla de agresión moscovita para probar la meliflua respuesta de un conglomerado de estados que lo único que tienen en común es su nombre, UE, y algunos pocos, su moneda.

La respuesta, y aquí nos estamos adentrando en un vaticinio a lo Casandra, será probablemente de contenido económico, unas pocas medidas más de bloqueo antiruso, y poco más. Quizá cortar ya la compra de petróleo y gas, como el propio Trump reclama. Pero el grueso de medidas, sobre todo militares, que son las que urgen, y que Putin sabe acertadamente, que no se van a aplicar, lejos de implementarse se discuten airadamente y se cuestionan por unos y por otros en nuestro cómodo mundo occidental, no viendo en la amenaza rusa más peligro, si no menos, que la que tiene la defensa de los "supuestos" derechos humanos en el tercer mundo, eso sí, excluyendo el islam.

Derechos que, por cierto, fue la considerada actualmente pusilánime Europa la que consiguió promulgar en 1948, un 10 de diciembre, después del terror de la Segunda Guerra Mundial. Una Europa a la que se acusa ahora de mirar para otro lado en los supuestos genocidios que se están llevando a cabo, como siempre se llevaron, y para eso se aprobaron esos derechos, en todo el mundo, dicho sea de paso. Pero eso no es tan fácil, a no ser que uno se crea que Europa no tiene el don de Casandra, si no del omnipotente Zeus. Que no es el caso.

El verdadero problema de Europa no es Palestina, ni África, ni América del sur o del norte. El verdadero problema actual es el conflicto que se avista latente, no entre países o uniones, sino entre modelos de civilización. La oriental, escenificada recientemente por los grandes magnates autocráticos de Rusia, China e India, y la occidental, escenificada por los conflictos internos de sus democracias y las múltiples diferencias de interpretación de su mundo entorno, que la hacen indefensa a los riesgos efectivos del agresor externo.

Como en los antiguos tiempos del origen de la civilización occidental en la Grecia clásica del siglo V a C., el verdadero agresor de Atenas, y Atenas somos todos, recordad, no es Esparta (EEUU), aunque nos lo parezca, si no los persas.