Yo trabajo gratis

La discriminación salarial hacia las mujeres sigue siendo una realidad. A pesar de que en los últimos años se ha producido un descenso en la brecha salarial entre hombres y mujeres, esta sigue siendo elevada, encontrándose actualmente (según datos de la Encuesta de Estructura Salarial Cuatrienal de 2022) en 17,09%, es decir, 1,27 puntos por debajo de lo que se encontraba en 2021.

Este descenso se debe, principalmente, a las sucesivas subidas del SMI desde 2019 y también, como no podía ser de otra forma, a la aplicación de la normativa en materia de igualdad.

A pesar de todo esto las mujeres siguen cobrando los salarios más bajos, ya que un 24,28% de las mujeres con empleo (una de cada cuatro) reciben como máximo el SMI, que en 2022 estaba situado en 1.000 euros brutos mensuales, mientras que solamente un 10,34% de los hombres se encuentra en esta situación.

En Asturias nos encontramos por encima de la media, con un valor del 19,55%, siendo la cuarta comunidad con la brecha más alta. A la cabeza está Murcia, con una brecha del 20,14% y a la cola Canarias, cuyo valor es de 4,30%.

En cuanto al salario medio anual en 2022, tenemos 26.948,87 euros, siendo el valor medio en las mujeres 24.359,82 euros y en los hombres 29.381,84 euros. En el caso concreto de Asturias tenemos un valor medio de 26.745,93 euros, con un valor medio para las mujeres de 23.792,42 euros y para los hombres 29.573,74 euros, lo que nos indica una diferencia entre sexos de 5.781,32 euros.

Cabe destacar que la subida del SMI sobre el salario bruto y no sobre el salario base lleva a una congelación salarial de la población trabajadora más pobre, principalmente mujeres. También influye en gran medida el tamaño de la empresa, ya que las trabajadoras que desempeñan su trabajo en pequeñas y medianas empresas perciben salarios muy por debajo de la media. A esto hay que sumar el trabajo a tiempo parcial, mucho más demandado por las mujeres, ya que siguen teniendo en la mayoría de los casos la "obligación" de los cuidados familiares. La brecha se duplica en los complementos vinculados a nocturnidad, turnicidad y trabajos de fin de semana, complementos que dificultan la conciliación familiar. Esto también conlleva menor protección social, cotizaciones por bases salariales más bajas, afectación al desempleo, a las incapacidades temporales, a las indemnizaciones por despido y también a la jubilación.

UGT lanza de manera anual la campaña "Yo trabajo gratis" para denunciar estos hechos. En 2024, del 30 de noviembre al 31 de diciembre las mujeres españolas trabajaron gratis, en igualdad de condiciones que los hombres.

Desde UGT reivindicamos el cumplimiento del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores sobre trabajos de igual valor y la aplicación de las normas recogidas en los Reales Decretos de Igualdad Retributiva y de Planes de Igualdad a todas las empresas. También se pide la revisión del uso excesivo del contrato a tiempo parcial que penaliza a casi dos millones de mujeres en España a vivir de manera precaria y en condiciones de pobreza. También se demanda una modificación de la norma que permite la absorción y compensación de los complementos salariales en las subidas del SMI, evitando así esa congelación salarial. Y también se han demandado planes de actuación de la Inspección de Trabajo en materia de igualdad retributiva, y se ha incidido en la necesidad de que el Gobierno destine fondos para la formación de personas negociadoras de convenios colectivos y Planes de Igualdad.

Estas son algunas de las peticiones que la UGT tiene encima de la mesa. La diferencia salarial entre hombres y mujeres, aunque sigue siendo elevada, continua descendiendo estos últimos años.

La igualdad cuesta dinero, pero es el único camino para poder seguir avanzando en la reducción de la brecha salarial.