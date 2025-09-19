La cancelación de Jimmy Kimmel

Parece muy lejano, e irrelevante para nosotros, que el nuevo emperador haya logrado, con solo un gesto (que evoca el mito del pulgar de los emperadores romanos), la defenestración de Jimmy Kimmel, satírico presentador de alta audiencia de la cadena ABC, por un comentario sobre la utilización política del asesinato de Charlie Kirk. Se diría que el hecho tampoco tiene la importancia de la ofensiva contra "New York Times", al que el emperador intenta hundir o cambiar el alma pidiéndole 15.000 millones de dólares por su línea editorial, remontándose a muchos años atrás. Pero todo lo que ocurre en la metrópoli del imperio es un mensaje anticipatorio de lo que pasará en las colonias, a través de sus virreyes o franquiciarios, si el cesarismo ahora en plena construcción remata la faena y acaba cancelando la república norteamericana, de la que es núcleo ardiente la libertad de prensa.