Un León callado

Acostumbrados como estábamos a la facundia del Papa Francisco, se hace un poco raro el silencio casi estruendoso que ahora reina en el Vaticano. Si el anterior pontífice salía un día sí y otro también en las teles, su sucesor no concede entrevistas ni improvisa declaraciones a los plumíferos, que a saber lo que publicarán después. Y eso que Robert Francis Prevost eligió un nombre papal tan sonoro como el de León (XIV). Felizmente para los oídos, no ruge.

Esto de hablar mucho o poco depende, lógicamente, del carácter del elegido por el Espíritu Santo, aunque los que voten sean los cardenales en cónclave. Ha habido papas de todo tipo: viajeros, bonachones, sombríos, risueños. De mucho temperamento, como Juan Pablo II, o amables hasta la dulzura, como Juan XXIII.

Lo llamativo en esta ocasión es que en el Vaticano se haya hecho el tránsito de un papa que no paraba de dar su opinión sobre los asuntos más nimios a otro que no dice ni pío. Salvo en los discursos y homilías, que son materia profesional, claro está.

No faltará quien acuda a los estereotipos para explicarlo. Jorge Bergoglio era argentino: y a los argentinos se les tiene por gente de gran locuacidad. Hasta el porteño Jorge Darín protagonizó en España un spot publicitario en el que se decía que no es fácil dejar sin palabras a un argentino.

Los tópicos son una mera caricatura de la realidad, pero el anterior papa parecía empeñado en validar el suyo. No solo hablaba mucho, sino que lo hacía sobre lo divino y lo humano. A menudo era difícil saber cuándo actuaba como papa y cuándo en el papel de Bergoglio.

Famosa fue por ejemplo su crítica del cotilleo, que finalmente acabaría en polémica cuando afirmó que los chismes son cosa propia de mujeres. También deslizó en cierta ocasión la idea de que no debería permitirse el ingreso de homosexuales en los seminarios, porque ya había en ellos un ambiente de "mariconeo". Cierto es que lo dijo en reunión a puerta cerrada y luego se disculpó.

Más notable fue su comentario a un atentado islamista en París, perpetrado en respuesta a las "blasfemias" del semanario "Charlie Hebdo". "No se puede insultar la fe de los demás", dijo entonces. Y lo ilustró con un ejemplo casero: si un amigo suyo ofendiese a su madre, lo normal sería que le diera un puñetazo. Por fortuna, aclaró también que no es aceptable el asesinato en nombre de Dios o de la religión.

El estadounidense León XIV no responde a ningún estereotipo en particular. Ni siquiera al de sus compatriotas, reputados de habladores por los ingleses y de horteras por los demás europeos. Lo suyo es más bien la discreción, que podría asemejarlo a los británicos; y la convicción de que la mejor palabra es la queda por decir, costumbre de la que se ufanan muchos gallegos.

Así es cómo el Vaticano ha pasado de ser una variante religiosa del espectáculo a una especie de monasterio cartujo donde reina el silencio. Podría esperarse algún desconcierto entre la feligresía, pero qué va. Nadie echa en falta el ruido.