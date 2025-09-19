El otro día se me escapó una mañana. Era una mañana cualquiera, con su ruido de coches, sus nubes, su calor indeciso y las gaviotas buscándose la vida. Una mañana vulgar pero única e irrepetible. Ya no volverá más. El caso es que de repente el reloj marcó la hora de comer (¿el tiempo siempre tiene hambre?) y me di cuenta de que la mañana se había esfumado. Habría estado plena de afanes, con los gimnasios llenos, con las cocinas de los restaurantes preparándose, con profesores dando clases y alumnos pensando en escapar.

Imaginé la mañana del leguleyo, estudiando normas. La del jubilado, yendo a sellar la quiniela, la del ama de casa decapitando brócolis, la del noctívago, durmiendo con placidez de infante no pecador.

No era una mañana radiante de fin de semana, con sus expectativas de lectura de suplementos en color y vermú luego con los amigos. No era una mañana mortificante de lunes, con todos tus fantasmas y miedos haciendo cola a las siete de la mañana para saludar al levantarte. No. Era una mañana más que ahora era una mañana menos. Imaginé en qué podría haberla empleado. Podría haber leído a los clásicos o haberme comprado unos zapatos o podría haber visto una película de Robert Redford. También podría haber ordenado mi colección de latas de mejillones en escabeche aún no consumidas o no habría estado mal emplearla en contar nubes y sacarles formas, adivinar sus intenciones y adjudicarle nombres. A lo mejor se me hubiera dado bien escribir un poema sobre la fugacidad de la existencia. Y del fuet con tomate. Y mandarlo a un concurso, triunfar y ganar dos segundos de posteridad. O visitar un museo.

La mañana perdida, al menos, ha ganado un texto, no una oda ni un panegírico. He reparado en ella y en su no existir para mí. Algo es algo. Pienso todo esto por la tarde, con el riesgo de que la tarde traviesa también huya y me quede a solas con la noche, que antaño eran cómplices y ahora son de insomnio. n