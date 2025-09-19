Mimetización en la derecha

La comunidad autónoma en donde Vox consiguió menos votos en comparación al número de votantes parece ser que fue Galicia. La Galicia que vota tradicionalmente a la derecha, con algún salto temporal y excepcional al centro nacionalista/socialista. Algunos analistas mostraron su extrañeza precisamente por esta posible razón de que un partido de derecha consiguiera tan pocos sufragios. Y es que en una comunidad de cuatro provincias, con cerca de dos millones setecientas mil habitantes, los votos a Vox no llegaron a ochenta mil el pasado 23J de hace dos veranos. Las primeras conclusiones fueron que la ultraderecha estaba conforme con lo que hacía el Gobierno de la derecha.

La crisis interna del Partido Popular, con el descabezamiento del presidente del partido, hizo que su militancia reclamase el ascenso a la cúpula de la formación política del entonces presidente de Galicia Alberto Núñez Feijoo, que se promovía como moderado y así lo proclamaba un sector del partido y lo anunciaban sus promotores. Se decía que representaría un equilibrio entre los más radicales de la formación y los moderados, aplacaría los enfrentamientos entre Isabel Díaz Ayuso y los partidarios del líder del partido Pablo Casado, perdedor de ese contencioso interno.

Ascendió a la presidencia de la formación política nacional el moderado Núñez Feijoo y, tras algunos tropezones de bulto, consolidó su situación como jefe de la oposición. Perecía entonces que la tensión iría por otros caminos y se moderaría la mal llamada polarización –ninguna de las varias acepciones del diccionario de la Real Academia Española la define como causa de diversos puntos de vista como presumiblemente se utiliza habitualmente en el lenguaje político actual– con la consiguiente calma entre la derecha y la izquierda políticas. Pero no ha sido así.

Sería oportuno bucear en este fenómeno. Encontrar argumentos para encontrar por qué no ha cambiado la situación, sigue el crispamiento y, según los últimos sondeos, no sólo el Partido Popular no parece crecer sino que está perdiendo partidarios por su derecha, con el presunto trasvase de votos hacia Vox, es decir, la ultra derecha. Me atrevo a aventurar un argumento. Y es que en Galicia la ultraderecha no conseguía partidarios porque no se distinguían sus posiciones de las de la derecha. O, dicho de otro modo, la derecha proponía la misma ideología que la ultraderecha y el votante suele preferir el original a la copia.

Ocurre lo contrario a nivel nacional. Si el moderado Núñez Feijoo argumenta como los radicales de su partido y se acerca a la ultraderecha a través de esos radicales, que buscan constantemente la confrontación, el votante sigue prefiriendo el original a la copia. Y en este contexto, al revés que en la comunidad gallega, el original parece que es la ultraderecha. De todas formas, al defender prácticamente la política de enfrentamiento radical que defienden Isabel Díaz Ayuso, su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez y los mentores de ella, Esperanz Aguirre y José María Aznar, el actual presidente del Partido Popular se mimetiza con la ultraderecha, que es un apéndice desgajado de su partido.

Si en Galicia existe una conjunción de la derecha, la llegada del expresidente gallego a la política nacional parece que ha traído el mismo bagaje a la sede central. Las anunciadas elecciones autonómicas castellano-leonesas, el próximo marzo, cuyos últimos comicios desembocaron en un gobierno mixto PP-Vox, con un vicepresidente ultra sin funciones, posiblemente aclaren definitivamente ese mimetismo.