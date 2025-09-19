Probe Ángel González

Ángel González nun tien suerte con Uviéu. Esta ciudá –o más bien l’oviedín del alma– tien un problema fondu col reconocimientu a los sos grandes escritores y una incapacidá pa entender que nunca tuvo nin tá al altor d’ellos.

Angel González coló de Vetusta pa escapar de la opresión política y social a la so familia. Termina "Ciudad Cero" falando de cuando yera guaje, con estos versos:

"Este miedo difuso, / esta ira repentina,/ estas imprevisibles/ y verdaderas ganas de llorar".

El poeta recibió na ciudá namás que dos reconocimientos en vida nos que Uviéu solo punxo l’escenariu: el Premiu Príncipe d’Asturies en 1985, pola Fundación y el doctoráu Honoris Causa en 2007, pola Universidá. Tou lo demás, tolos homenaxes de la ciudá, fueron dempués de muertu, cuando yá nun había riesgu de que dixera dalgo incomodo.

Cuando-y dieron el doctoráu, yo yera conceyal de cultura y tuve la ocasión de falar col poeta. Comenté-y que díbemos pone-y el so nome a una plaza d’Uviéu. Ángel González, yá con un filu de voz, dióme les gracies y cola socarronería que tenía, sabiendo de la querencia del alcalde poles escultures, díxome: "Menos mal que nun me ponéis una estatua". Y yo contesté-y: "Tranquilo, don Ángel, dalgunos tovía sabemos recitar su ‘Mensaje a las estatuas’". Echó una sorrisa cómplice. Morrió un mes dempués, en xineru de 2008, y la inauguración de la plaza fue nel so funeral.

Munches de les coses que se quixeron facer n’honor d’él nun acabaron bien. D’un llau porque cierta xente nun ye quien a baxase de la burra de la so prepotencia social y fanatísmu politicu. Del otru porque siempre hubo persones alredor d’él queriendo el protagonismu que’l poeta nunca quixo. Como’l casu de la catedrática consorte que sal na foto del últimu error municipal, poniendo la placa onde nun yera, y seguramente, sabiéndolo.

Esta ye la crónica d’una ciudá que nun sabe cómo tratar a los sos grandes, que los maltrata cuando viven y quitase´l cargú conciencia faciendo caxigalines cuando muerren. Ángel González merecía meyor suerte que ser protagonista duna payasada municipal. La so poesía, la so ironía, la so elegancia intelectual quedaron siempre perriba de tantes miseries polítiques y llocales.

Tamos a tiempu de facelo bien. La viuda, Susana Rivera, recordónos cuando vino a recoyer el títulu de fíu predilectu que Ángel González dicía que nunca yera tarde. Nunca va ser tarde pa que esta ciudá faiga l’actu de contricción que tien pendiente colos que la ficieron universal. Pero tendrá que ser un actu de humildá sincera, non esti desdexamientu que vien de l’inorancia y el sectarismu.

Cada día que la placa siga na casa onde nun nació afonda na falta respetu al probe Angel Gonzalez que nun merez esta desidia. Cuantes ganes que na ciudá levitica, otru tiempu venga, distintu a esti.