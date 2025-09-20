Avances en la investigación del Sudario

La histórica tela custodiada en la Cámara Santa de la Catedral de San Salvador de Oviedo (Sancta Ovetensis) se ha convertido en el centro de una investigación científica que está atrayendo la atención de investigadores y medios de comunicación de varios países del mundo.

El propósito de este articulo es presentar los datos preliminares de una investigación que estamos llevando a cabo consistente en comprobar si hay una correlación matemática entre las señales que están presentes en la Síndone de Turín (conocida como la Sábana Santa) con las correspondientes en el Sudario de Oviedo (no es una sábana sino un lienzo más pequeño utilizado por los judíos de los primeros siglos para diferentes menesteres).

Estos datos han sido presentados, en parte, el 30 de julio en St. Luis (Missouri, EE.UU.) en un Simposium Internacional titulado "Shroud of Turín 2025 International Conference and Symposium". Los datos que se presentan en este artículo forman parte de la tesis doctoral que estoy realizando bajo la dirección de profesores de la Escuela de Minas de la Universidad de Oviedo.

Esta iniciativa ha sido posible gracias a los trabajos que se han ido realizando previamente por el Grupo de Investigación del Sudario de Oviedo que, como continuador de lo estudiado por Mons. Giulio Ricci, puso en marcha el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Guillermo Heras Moreno en 1986. Conviene recordar que uno de los grandes pasos que se dio en la investigación del Sudario fue llevado a cabo por el grupo del profesor Villalaín, catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias al análisis forense y criminológico llevado a cabo por Villalaín y José Antonio Sánchez se pudo correlacionar por primera vez las manchas (que eran de sangre humana) con la estructura facial de la cara de un cadáver y demás accidentes topográficos que configuran dicho rostro (ver la figura que ilustra el artículo).

Partiendo de estos datos, en fechas más recientes, el Dr. Juan Manuel Miñarro López , Doctor en Bellas Artes y profesor titular de la Universidad de Sevilla estudió la correlación anatómica entre la Síndone de Turín y el Sudario de Oviedo. Tras la coincidencia morfológica y tipográfica de ciertas manchas, mayoritariamente de sangre, ubicadas en las mismas zonas anatómicas, entre el Sudario y la Síndone. se generó la hipótesis, desde una perspectiva cualitativa, de que ambos lienzos cubrieron el mismo cadáver.

Confirmar esta hipótesis es de gran trascendencia en la valoración de la información que ambos lienzos poseen y de la autenticidad de ambos objetos arqueológicos como correspondientes a los citados en los Evangelios como sepulcrales de Jesús de Nazaret. Para confirmar dicha hipótesis es por lo que se ha puesto en marcha este estudio que combina la matemática aplicada, física de imagen y la arqueología textil.

Es decir, se acomete la parte cuantitativa, midiendo las evidencias observadas por ojos de decenas de expertos en casi cuarenta años de investigación.

Este estudio aplica herramientas de morfometría geométrica (estudio de la forma a partir de conjuntos de puntos característicos de ambos lienzos) para comparar cuantitativamente la distribución, forma y orientación de manchas hemáticas en los dos lienzos históricos: el Sudario de Oviedo y la Síndone de Turín. Se analizan regiones homólogas del rostro, particularmente la zona de la frente y la zona occipital, utilizando diferentes técnicas como la superposición, entre otras: de Procrustes, análisis de componentes principales (PCA) y cálculo de elipses de inercia. Los resultados permiten evaluar el grado de similitud morfológica entre estructuras presuntamente originadas en el mismo cuerpo, proporcionando evidencia geométrica cuantificable.

Aunque ya tenemos del pasado estudios preliminares bastante consistentes, los resultados provisionales de nuestro trabajo, que amplían los anteriores, van siendo muy prometedores. Evidentemente falta camino por recorrer y validación de la comunidad científica. Aun así, ya se vislumbra una correlación muy alta en todas sus componentes en distribución, forma y orientación de las nubes de puntos observadas, en zonas anatómicas identificadas como frontal y occipital.

Durante la presentación de estos datos en EE UU estaban presentes varias cadenas de televisión americanas. Una de ellas la EWTN, tiene un potencial de llegar a unos 435 millones de hogares en más de 160 países. La otra, la Trinity Broadcasting Network (TBN) está considerada como la mayor red de televisión religiosa del mundo. Tiene un alcance potencial de llegar a 2.000 millones de personas. Reporteros de ambas cadenas han venido a Oviedo este fin de semana para acercar a sus usuarios la realidad del Sudario, especialmente en el día de su ostensión (presentación como reliquia a los fieles que acuden a la catedral ese día), mañana, 21 de septiembre. Esta cobertura refuerza la proyección mundial del Sudario y subraya su valor patrimonial y científico.

Finalmente, el calendario de la investigación es claro: consolidar la metodología matemática y publicar en revistas especializadas. Si la correlación cuantitativa se confirma, habrá evidencia empírica replicable de que ambos lienzos cubrieron la misma cabeza, lo que supone un salto de nivel en su estudio, ya que, las matemáticas separan el relato de los hechos verificables.