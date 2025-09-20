Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Luis M. Alonso

El enemigo común

Donald Trump, parece ser, ha metido una marcha más en su plan para intimidar a los medios, empezando por silenciar a los cómicos que le resultan críticos. Desde los días de su primera campaña presidencial, el presidente de Estados Unidos atrajo a los periodistas a su retórica bélica, acusándolos de mentir, manipular y traicionar a los "verdaderos estadounidenses". Lo novedoso, ahora, no es la hostilidad, sino que haya escogido de argumento para intensificar la ofensiva los delitos de odio tomando como excusa el asesinato de Charlie Kirk, que curiosamente se oponía a esa clase de tipificación. Nadie hasta ahora ha escuchado al presidente de Estados Unidos admitir responsabilidad alguna en el clima de división social y violencia política que caracteriza su tiempo. Al contrario, trata de presentarse como víctima de una maquinaria mediática empeñada en avivar el resentimiento. En esto –más de uno estará conmigo–, aunque en distintas dosis y con diferentes tonos, recuerda bastante a Pedro Sánchez.

La tesis de Trump es grotesca pero sirve a sus fines: los periódicos, cadenas de televisión y plataformas que informan sobre la radicalización de la ultraderecha serían, en realidad, los que la provocan. Se invierte así la relación causa efecto, y los atentados, disturbios o amenazas contra minorías ya no tendrían relación con los discursos populistas y agresivos, sino con el "alarmismo" sembrado por los medios.

Trump y Sánchez, tan distintos en ideología y estilo, comparten sin embargo el mismo reflejo. Cuando la realidad aprieta, la culpa es del mensajero. El primero lo hace invocando los delitos de odio; el segundo, envolviéndose en la narrativa de la desinformación o el bulo que él mismo y sus ministros practican con denuedo. En ambos casos, el resultado es un intento de deslegitimar a quienes tienen la función en este mundo de fiscalizar al poder.

