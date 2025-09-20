No está el mundo para sutilezas, de ahí que el análisis más profundo de las atrocidades de Israel en Gaza se detenga en la aparente paradoja de que un pueblo judío castigado con el Holocausto celebre el ochenta aniversario con una matanza. Lo asombroso es el asombro, la asignación perentoria de un estatuto virtuoso a las víctimas, como si los conductores borrachos solo atropellaran a personas de conducta intachable. Se trata en el fondo de una variante de "con lo que yo he sido". Una vez que han constatado la transformación de los masacrados en verdugos, los abanderados advierten la contradicción con la santidad pretérita, así que disfrazan la situación como si se tratara de dos pueblos distintos.

La constatación de que el mismo Israel es víctima y verdugo no alberga contradicción alguna, salvo para quienes saben distinguir a los inocentes de toda inocencia. De ahí que Mark Twain se sintiera obligado a precisar que "lo único que me interesa es que una persona es un ser humano, con eso basta para mí, porque no puede ser nada peor". En cambio, los benditos atrapados en su ingenuidad se ven obligados a advertir un cambio inesperado en la psique de los judíos, que habrían saltado espontáneamente de asesinados a asesinos.

Frente a los pánfilos con pañuelo, puede defenderse alternativamente que Israel es verdugo porque fue víctima, un argumento habitual en agresores y abusadores. La evocación perpetua de la "banalidad del mal" de Hannah Arendt olvida las críticas torrenciales que sufrió, porque su diagnóstico resumía la estupefacción ante la forma pacífica en que los judíos fueron conducidos al exterminio, sin rebelarse. Una figura más radical, el cazanazis Simon Wiesenthal, no ocultaba su estupefacción ante el hecho de que un burócrata vulgar como el Eichmann de Arendt, "un don nadie", hubiera gestionado el Holocausto. "Nunca más" es un pronunciamiento brutal que conduce históricamente al asesinato. Por eso, tampoco exija un elogio desmedido del pueblo palestino a quienes hemos pasado horas junto a Yasir Arafat.