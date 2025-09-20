Llei d’Identidá, igualdá de derechos y 25 de mayu

Tovía queden dos cursos políticos que son tiempu abondu p’avanzar escontra la oficialidá. La política parlamentaria nun foi quien a algamar alcuerdos de país y ye necesario que n’Asturies se dea un cambiu de dómina que mos faiga avanzar na autonocencia y nel autogobiernu, porque eso ye afondar na democracia y nel desarrollu económicu de la nuesa tierra.

Nel alcuerdu de gobiernu plantégase la reforma de la Llei d’Usu del asturianu. Bien sía con esi envís o col d’apurri-y un reglamentu de desarrollu que garantice la so aplicación, lo cierto ye que l’alcuerdu permite plantegase tamién una Llei d’Identidá Asturiana que-y dea un impulsu material al procesu d’autonocencia. Avancemos nes polítiques simbóliques y eso ye mui importante, pero van ser les realidaes materiales les que provoquen una acumulación de fuercies que llogren que la oficialidá sía un fechu inevitable. IU-Convocatoria comprométese, dende un análisis críticu y autocríticu, a esi resurdimientu políticu del impulsu asturianista. Nuna reconexón de la política col movimientu asturianista que tanto aporta a la nuesa sociedá.

Una Llei d’Identidá qu’asitie les nueses llingües, l’asturianu y el gallego-asturianu, nel centru de les polítiques empobinaes al desarrollu d’Asturies como país. Que-y dea un nuevu papel a la RTPA como una ferramienta esencial pa la democracia asturiana, qu’afite’l Día d’Asturies el 25 de mayu, pa impulsar una idea d’Asturies que se necesita recuperar: la idea de l’Asturies que sí quier ser y que tan maxistralmente mos rellata David Guardado na so obra Nunca vencida, y protexa los actos de Cuadonga como día que yá ye parte de la nuesa conciencia colectiva. Una Llei que tresforme’l RIDEA nuna Academia de les Artes y de les Ciencies Asturianes que nun sirva a les élites sinon a les nueves xeneraciones d’investigadores y creadores, y que-y meta aire fresco a les nueses concepciones sobre la nuesa propia hestoria. Una Llei qu’asitie a la Academia de la Llingua nuna posición institucional acordies cola so función y la dote de medios materiales y humanos. Una Academia que ye indispensable p’asitianos nel mundu de les llingües y de les idees.

Pa too esto hai mayoría na Xunta Xeneral; esto ye, toes y caúna de les cuestiones que se puen echar p’alantre p’algamar una cooficialidá que aunque nun sía la que mos gustaría, sí ponga en igualdá de condiciones a les nueses llingues y los derechos de los sos falantes y pa provocar avances reales, cuntamos con mayoría que pue aprobar lleis y presupuestos. Dependen de voluntá política, como siguir presionando en Madrid pa sacar p’alantre la especialidá docente de Llingua Asturiana o modificar el marcu llegal que faga posible la vehicularidá del idioma. Si nun se faen ye porque nun se quier romper col consensu conservador que, minoritariu na sociedá asturiana, ye’l que hexemoniza los discursos y protexe’l statu quo. Ye cierto que les polítiques de país necesiten del concursu de la derecha democrática d’Asturies, pero l’aniciu de les tresformaciones corresponderá al bloque progresista.

Esti cursu políticu yá pue entamar estos cambeos qu’hai qu’alcordar col movimientu asturianista. La mocedá asturiana va ser la que provoque un resurdimientu del impulsu pa reclamar la nuesa voluntá de ser. Como dicía Inguanzo: "Será esta tierra de tol que quiera meyorala".