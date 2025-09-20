Pupitres de paz

En los próximos días los líderes del mundo se reunirán en la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas bajo el lema "Juntos somos más fuertes". Serán días para repasar asignaturas pendientes de la humanidad, y de muchos esfuerzos para hacer entender a los poderes de las guerras que ningún conflicto se resuelve con la ristra de atrocidades que coleccionamos a estas alturas de siglo –Gaza, Ucrania, Sudán, por poner algunos ejemplos.

Está fácil alcanzar la paz, solo tienen que decidirlo las partes que se pelean y arrasan con todo lo que pisan: tú no me matas, yo no te mato, empezando ahora y respetando este principio. Y, aun si lográramos alcanzar este sueño, ¿cómo podríamos acabar para siempre con la costumbre de matarnos entre nosotros? Otra respuesta fácil pero complicada de llevar a la práctica: la educación. Aparte de ser un derecho para el desarrollo de cada niña y cada niño, es el vehículo más poderoso para prevenir la violencia y construir paz y tolerancia.

A eso se refería Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz 2014, en sus apasionados discursos en la Academia sueca y ante la ONU: "Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo". En 2012, cuando tenía 15 años, estuvo a punto de perder la vida a manos de los talibanes pakistaníes. Ellos no querían que las niñas fueran a la escuela, pero ella iba, y además promovía este derecho a viva voz, aunque sabía que su vida estaba en peligro.

Trasladada al Reino Unido para su recuperación, rápidamente se convirtió en la activista por el derecho a la educación más conocida en el mundo. Graduada por Oxford, sigue alzando su voz contra todo aquello que impide a los niños ir a la escuela –guerras y otros tipos de violencia, matrimonio infantil, el apartheid de género, la pobreza y cualquier tipo de discriminación.

Por si este catálogo de las tradiciones más reprobables de la humanidad fuera poco, en este curso recién iniciado tenemos que añadir la amenaza de que seis millones más de niños queden desescolarizados debido a los graves recortes en la financiación internacional. La reducción prevista de la ayuda oficial al desarrollo conllevaría una caída del 24% con respecto a 2023, elevando de 272 millones a 278 millones el número de niños que no pueden ir a la escuela –muchos de ellos debido a la hemorragia de guerras que está desangrando a la humanidad. Esta cifra equivale a vaciar todas las escuelas primarias de Alemania e Italia juntas.

Cada céntimo que se pierde en enseñanza pone en peligro muchas cosas: un derecho básico de la infancia, el desarrollo de comunidades y países, y ese sueño de construir un mundo en paz. Perpetuar la pobreza, las desigualdades abismales, y la guerra no contribuye a ninguna de las tres cosas y, además, resulta que siempre les toca a los mismos –con las consecuencias que eso trae para el resto del mapamundi.

Unos 28 países perderán como mínimo una cuarta parte de la ayuda de la que dependen para preescolar, primaria y secundaria. El mayor impacto sería en África Central y Occidental, donde 1,9 millones de niños pueden quedar fuera de la escuela; y 1,4 millones en Oriente Medio y Norte de África. También se espera una reducción drástica de la financiación en los contextos humanitarios, donde la educación representa mucho más que el aprendizaje académico –acceso a servicios básicos para la supervivencia y apoyo esencial para niños traumatizados.

Con este panorama, si los líderes del mundo no son capaces de ponerse de acuerdo, solo nos quedará soñar con que cada vez más niños escuchen la llamada de Malala para que se conviertan en la primera generación que ponga fin a la guerra y no esperen a los políticos.