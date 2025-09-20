Opinión
¿Turistas milenaristas?
La turismofobia se extiende como mancha de aceite, pero es solo una reacción frente a los desbordamientos del turismo de masas, una subida del nivel de las aguas que llega a las cumbres más altas, como el Everest, o más icónicas, como el Machu Picchu, donde un enjambre de cerca de 2.000 turistas han tenido que bajar protegidos de los pobladores del lugar por los antidisturbios. ¿A qué responde esta explosión demográfica de turistas, que llega a todas partes, incluidas las que apenas eran visitadas por los forasteros? La tentación de buscar factores locales es grande, por la natural tendencia a pensar que lo que nos pasa solo nos pasa a nosotros y el perímetro de la realidad coincide con el de nuestros sentidos, pero un fenómeno universal solo se puede analizar en esa clave. Es como si nuestro subconsciente presintiera el fin del mundo y nos diéramos prisa en comerlo a mordiscos.
