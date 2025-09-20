Los xuegos de la fame

Regreso desde mi pueblo, Valle de Lago y me sorprenden en Oviedo preguntas repetidas: "¿Qué ha pasado en tu pueblo?, ¡Vaya desastre para tu pueblo el rodaje de esa película de Hollywood, ‘Los juegos del hambre’!"

Como soy optimista por naturaleza y me gustan los análisis con cierto rigor, quedo perplejo porque no he observado ningún desastre. Mi pregunta es inmediata: "¿Quién os ha dado esa información?". La respuesta es la esperada: se ha publicado en las redes sociales. Redes que yo no tengo, pero he sido observador directo y he hablado directamente con mis vecinos.

Comprendo que las redes sociales son plataformas que permiten expresarse libremente, por supuesto, pero nunca debería ser sin contrastar información. Los argumentos defendidos deberían ser objetivos, basados en hechos y datos y tener en cuenta también los argumentos emocionales.

Recuerdo que a los alumnos en el instituto les invitábamos a reflexionar sobre el papel de las redes sociales de la mano del excelente profesor Pepe Reig que ahora acaba de publicar "En manos de la desinformación". Dice el profesor que la clase de emociones que mejor se viralizan tienen siempre una carga negativa, que se asocia a sentimientos de miedo, odio o enfado, pero siempre se acompaña del propio sentido de pertenencia a la comunidad de afectados. En este caso no creo que se haya utilizado el odio, pero deberíamos analizar cada propuesta o decisión punto por punto y sobre todo proponer alternativas. Les decíamos también a nuestros alumnos que utilizar el ataque denominado "ad hominem" (a la persona) no es la forma de debatir que pueda llegar a conclusiones importantes. Ahora les diría que reflexionen sobre la enhorabuena que lanza Elon Musk a las redes sociales por su influencia en el pensamiento de extrema derecha en los jóvenes.

Conviene analizar con rigor y no mezclar asuntos importantes: Las molestias causadas por la productora de la película, el cambio climático, muchos días de calor sin lluvia, que los incendios son provocados por el clima y no por los que usan las cerillas. Incluso que todo se quema porque los ecologistas influyen en las administraciones para que no dejen cortar ningún vegetal. Mezclarlo todo y lanzarlo al aire es una estrategia conocida.

Se pretende crear opinión sobre una decisión siempre difícil y mejor aún si ninguna persona habla de lo positivo. Por estas razones busco opinión en la comunidad de afectados. La primera manifestación de los ganaderos, que son los más afectados en un verano de escasa producción de hierba, es que ha sido un buen verano. Han recibido de la productora de la película unos miles de euros para compensar que no han podido recoger una parte de la hierba. Otras familias han alquilado su casa y/o dejado su finca para otros usos también por otros miles de euros. No hablo de cantidades más elevadas porque no he podido contrastar esa información. Los establecimientos de turismo no tenían una plaza libre, según me informan unos conocidos madrileños, que han despertado en la única habitación libre en todo Somiedo y que daba vértigo asomarse a la ventana del empinado pueblo.

El resto de los vecinos circulamos por el pueblo con las indicaciones de las personas responsables de dirigir el tráfico, que con su walkie-talkie y situados cada medio kilómetro no dejaban que ningún vehículo tuviera que andar apartándose. Unos minutos y todo libre para subir o bajar, mucho mejor que en el día a día, cuando algunas personas no pueden maniobrar bien para dejar paso. En estas tareas de control han trabajado jóvenes del pueblo.

Varios carteles informativos indicaban como preferible el camino de sombra para ir al lago a pie, un camino paralelo al central y sin ningún rodeo como se ha informado. La productora ha contratado a empresas de todo tipo: bomberos, medio ambiente, cáterin, vehículos de alquiler, informadores, etc. No hemos percibido su presencia por su discreción y prudencia con todo el vecindario.

Claro que mi pueblo ha cambiado, ya no habita en él aquel campesino que acudía a la administración con la boina apretada en el puño a preguntar cómo va lo suyo. Ya no tiene ganaderías de media docena de vacas, ni la venta de un ternero al año. Aquello tenía más de fame que de xuego. Ahora las ganaderías tienen 60, 80 ó 200 reses y lo más positivo es que en mi pueblo han decidido quedarse a vivir de la ganadería unos 20 ganaderos, hombres y mujeres, inscritos y pertenecientes a una docena de familias. Venden terneros, cobran subvenciones y dan vida al pueblo con la actividad más rentable en el medio rural. Quedarse es un término intencionado que menciono en mi tesis doctoral porque no esperemos que un denominado neorrural venga y pueda permanecer más de un invierno con una docena de ovejas o cabras. Tampoco es verdad que sean los cuidadores del medio rural, simplemente viven en él. Si las administraciones no les exigen demasiado, que se pongan las pilas. Investigar sobre la ganadería, visitar todos los pueblos de Somiedo y constatar que en algunos hay un ganadero o ninguno solo produce tristeza.

Mi pueblo no ha sufrido ninguna dana, ni catástrofe y muy pronto observaremos en él sus bosques espectaculares con todas sus tonalidades. No me corresponde valorar si esta película traerá más turismo, ni si los responsables políticos han tomado la decisión por otras razones. Lo que sí puedo suponer es lo que dirían algunas personas si esta inyección de dinero se fuera a otro municipio. Me consta la preocupación del alcalde por las molestias que se pudieran producir, así me lo manifestó antes del verano y ahora al final solo puedo darle la enhorabuena por su decisión. Ni más ni menos y con toda sinceridad.