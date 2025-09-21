El análisis político de Vicente Montes: la épica del Huerna que llega servida en bandeja para Barbón (si tiene agallas)

Este martes, el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, se subirá a la tribuna de la Junta General. El marco es ese llamado "debate del estado de la región" que en puridad es un "debate de orientación política". Es decir, no se trata de contarnos dónde estamos, sino a dónde vamos. A mitad de legislatura, ya no valen promesas; se necesitan hechos. La cuenta del debe ya pesa menos que la del haber para el Ejecutivo. Ante nosotros hay dos años en los que, desengáñense, asistiremos a una larga campaña electoral.

El 8 de septiembre de 2024, Día de Asturias, Adrián Barbón reclamaba "unión, audacia y osadía" para que "Asturias construya su mejor porvenir". Las leyes del karma (si se permite la "magufada") establecen que aquello que pensamos regresa en el futuro. ¿Audacia, unión y osadía? Ahí sirve el universo en bandeja el deseo formulado: el peaje del Huerna.

El presidente Barbón es hábil en la construcción del relato, y nada mejor para ensalzar una historia que una batalla épica. ¿Alguien en Asturias defiende la continuidad del pago cada vez que cruzamos la meseta? El problema está en que alzar esa bandera exige hacerlo sin dobleces, sin guardar la ropa. El Principado ya ha dejado clara su voluntad de liderar la disputa a través de la Alianza por las Infraestructuras, una enorme mesa de unidad que ya exigió en su día al Gobierno central que iniciase "los trámites para la anulación de la prórroga de 29 años otorgada a la concesionaria de la AP-66, suprimiendo el peaje". A la vista está el caso que el Ministerio de Óscar Puente ha hecho a la reclamación.

Sobre la mesa están dispuestos todos los ingredientes para una demanda histórica como región. Lo saben bien los colectivos que ya han llamado a la movilización ciudadana. El Gobierno quiere controlar el relato institucional, pero ¿quién domina la narrativa de la pancarta? Si se consigue que el Ejecutivo de Sánchez acate un rescate del peaje del Huerna, sin esperar sentencias de los tribunales europeos que pueden prolongarse una década, ¿será gracias a la diplomacia discreta vaticana o a la reclamación multitudinaria?

En el ecuador de la legislatura ya vamos en serio, y los actores están situando sus piezas en el tablero, todas ellas condicionadas a lo que pueda decidir Pedro Sánchez en los próximos meses. En cualquier caso, los partidos deberán llegar a la conclusión de que la batalla electoral en Asturias debe ceñirse a Asturias, con todas sus consecuencias. ¿Qué ocurrirá si llega al Congreso de los Diputados una proposición de ley exigiendo la supresión del peaje? ¿Y cuando se debata la financiación singular para Cataluña?

En el PSOE asturiano ha causado cierta sacudida el análisis del presidente de la Junta, el socialista Juan Cofiño, sobre la situación política y la dinámica interna del PSOE, recogida en una amplia entrevista con LA NUEVA ESPAÑA. A nadie en la FSA sorprendió el fondo de la reflexión del que fuera vicepresidente de Barbón (bien conocidas son sus opiniones), pero sí incomodaron el momento elegido y la tribuna parlamentaria para expresarlo. La discrepancia interna tiene calado suficiente como para abonar una crisis institucional, pero no está el PSOE asturiano para meterse en esas cuitas, máxime cuando en la FSA abunda el juego de agentes dobles. Todo ello es manifestación de un estado inestable que sacude a los socialistas: el de la incertidumbre. ¿Qué hay mejor para esos casos que plantear una guerra en el horizonte contra ese enemigo común que suponen las barreras en la AP-66?

Todo territorio agradece siempre tener su William Wallace contra la injusticia. ¿Pero quién admite serlo a sabiendas de que su cabeza terminará en alquitrán y exhibida en una pica sobre el Puente de Londres?

Por si acaso, la línea telefónica transversal se activa. Recuerden aquello de la pinza Aznar-Anguita.