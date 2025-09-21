Los desalmados de Gaza

Las grandes tragedias sirven para desnudar el alma de las personas y, de manera singular, de las que tienen poder. El alma es lo que nos identifica espiritualmente como seres humanos, lo que nos hace conscientes del valor de nuestros actos. Se suele decir que una persona desalmada es un ser cruel, inhumano, incluso se le llama animal. Sin embargo, esta calificación supone atribuirle la pérdida de esa conciencia del valor de sus actos, lo cual rara vez sucede y en política menos. En Gaza, como antes en el holocausto judío del nazismo y aún antes en la destrucción de Guernica, los desalmados son las víctimas, se les priva de su humanidad y son convertidos en animales a desterrar o directamente sacrificar. El agresor, el victimario, no es un ser inhumano. Es familiar y cariñoso después de ordenar el bombardeo de un hospital. No es cruel, sólo insensible ante acciones que considera necesarias, como matar una mosca que molesta o fumigarlas si son muchas. Para lo reticentes sobre la asimilación de palestinos con moscas, sus dudas se disipan si emplazan el conflicto en una guerra entre Hamás e Israel y el exterminio se concibe como una victoria bélica sobre un pueblo colaboracionista con los terroristas. Cuando se declara culpable al pueblo, no hay inocentes a los que salvar. Por supuesto, Hamás protagonizó una matanza intolerable y debe liberar a los rehenes, pero su negativa no justifica la devastación causada por Israel, ni nadie cree ya que la liberación ponga fin a la planificada campaña de devastación diseñada como una solución final.

El mundo asiste impasible ante este drama. No hay un contrapunto internacional que frene la masacre. Estados Unidos la alimenta y la Unión Europea bizquea ante Gaza, enredando los valores que la vieron nacer en la maraña de intereses económicos, políticos y militares que tiene con Israel. Se cultiva ante los medios una preocupación oficial para ocultar una indecente pasividad. Europa conoció de cerca la barbarie en dos grandes guerras y sobre sus cenizas construyó un derecho internacional de paz y de derechos humanos sobre los que hoy practica una calculada indiferencia ¿Quo vadis Europa?

Israel instituyó la distinción de “Justo entre las naciones” para aquellos no judíos que arriesgaron su vida para ayudar a judíos perseguidos por el nazismo. La medalla que entrega lleva inscrita la frase del Talmud "Quien salva una vida, salva al mundo entero". Hoy los que denuncian el genocidio de Palestina son ridiculizados, cuando no acusados de antisemitas, terroristas e incluso pierden sus becas o trabajos. Quien salva políticamente la vida de Netanyahu y de su gobierno, no salva el mundo, ayuda a su destrucción.

En España causa sonrojo la posición en este asunto del PP y de sus terminales mediáticas. Es tal la obsesión por darle la puntilla a Pedro Sánchez después de varias estocadas infructuosas, que ya no saben cómo humillarlo para proceder al descabello. Dan muletazos bajos de manera alocada, sin parar a pensar que la aislada postura internacional del Presidente acusando a Israel de genocidio le permite levantar cabeza ante un amplio sector del electorado. A gran parte del pueblo español le horroriza la guerra y, en mayor medida si cabe, la matanza y la destrucción de una población cautiva e indefensa. Cuando tanta gente siente como propia la humillación del pueblo palestino, atacar al Presidente que lidera tal sentimiento es un error, porque ese electorado nota en su nuca el estoque de cruceta empuñado por los de Feijoo. Parece que nada han aprendido de las consecuencias electorales del No a la guerra de 2003, a la vista de la comparación que establece Díaz Ayuso entre el boicot a la Vuelta Ciclista y el asedio de Sarajevo o el vaticinio de José María Aznar de que, si Netanyahu no gana la guerra, occidente perecerá.

Pedro Sánchez ha sido hábil al ponerse al frente del No al genocidio y si el PP persiste en su política de banalizar esa protesta en calles, aulas y barcos, llamando gentuza a sus participantes, puede que el Presidente decida convocar elecciones anticipadas. La corrupción pasa factura, pero más aún la falta de dignidad y empatía ante un crimen de lesa humanidad.