Guerra al estado de bienestar

Llegué a la salud pública por un camino bastante típico. Primero me especialicé en el aún naciente programa MIR y después ensayé la medicina rural que supuso una inmersión en los problemas sanitarios de la comunidad. Inevitablemente, desemboqué en la salud pública. Mi primer contacto formal fue en la Escuela de Salud Pública de la universidad de Johns Hopkins. Creo que fue el primer día cuando el profesor nos propuso un ejercicio de priorización de los problemas mundiales de salud. Porque esta se concentra en la formación de sanitaristas de todo el mundo. Cada uno, si quería, propuso un problema, que se escribía en el encerado. Tras discutirlos brevemente se pasó a la votación. Salió la guerra. Yo me preguntaba cómo diablos desde la salud pública se podía controlar ese problema. Pero mis compañeros pensaron que por su gravedad y extensión merecía ser la prioridad. Entonces los datos no estaban tan accesibles como ahora. Desde luego, no había teléfonos móviles e internet era muy restringido, no recuerdo que la biblioteca, magnífica, abierta día y noche, tuviera acceso.

Ahora puedo conocer la dimensión del problema guerra, aunque en mis fuentes no hay datos de ese año, 1984. En 1989 murieron en conflictos bélicos 67.348 personas; 159.834 en 2024. Eso no es nada comparado con los 12,2 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares, los 5,7 millones por cáncer, problemas que tienen un abordaje efectivo desde la salud pública. Qué decir de los 6 millones de muertes por neumonía o diarrea, causas evitables en casi su totalidad si las condiciones de vida son saludables.

Todos sabemos dónde ocurren ahora la mayoría de las muertes por conflictos armados: Ucrania y Palestina. Menos notable es la contribución de Sudán. África en 1989 aportaba el 61% de las muertes, muchas en Etiopía, una guerra olvidada que se reencarnó en Sudán del sur y desde el 2004 en Sudán. Allí ocurre un goteo constante que en 2003 alcanzó 7.600 muertes. No es una guerra de religión, como predecía Max Weber que serían las guerras al final del siglo XX, todos son musulmanes: es un conflicto étnico alimentado por el ansia de poder de señores de la guerra.

Mientras las muertes por guerras aumentaron, el mundo ha experimentado una notable mejoría en las causas más frecuentes. Porque ni desde la salud pública, ni desde la medicina asistencial, se pueden reducir las muertes causadas por los conflictos armados, pero sí sabemos reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares o cáncer y hemos mejorado mucho en el tratamiento. Las cifras son muy elocuentes y esperanzadoras.

En España, desde 1984 hasta 2023, la tasa de mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio disminuyó el 60%, algo más en mujeres que en hombres. Es una tasa ajustada para evitar el efecto del envejecimiento de la población: ahora como hay más ancianos se producen más muertes que impedirían ver las consecuencias de la prevención y el tratamiento. En cáncer el avance no es tan espectacular, solo se redujo el 20%, en este caso, una disminución mayor en hombres que en mujeres, pero hay que tener en cuenta que ellas tienen la mitad de riesgo de muerte.

Hay razones bastante solidas que explican este éxito: el tabaco es una causa principal de ambas enfermedades, pero el abandono puede tardar décadas en hacer efecto en el cáncer y es muy rápido en enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades se benefician mucho del control de la hipertensión y el colesterol, factores que no influyen en el cáncer. También el esfuerzo de evitar y tratar la diabetes tiene efectos muy positivos en las circulatorias, apenas en el cáncer.

Los beneficios del ejercicio son notables en las enfermedades cardiovasculares, menos claros en cáncer. Lo mismo con la dieta. Finalmente, en este breve repaso, los avances en el tratamiento de la enfermedad isquémica del corazón y la cerebrovascular son muy importantes, salvan muchas vidas. En cáncer hay notables progresos, pero no son comparables.

Aquel día de 1984 en la Escuela de Salud Pública de la universidad de Johns Hopkins podríamos haber priorizado el hambre. Entonces ya se producían suficientes alimentos como para alimentar a toda la población mundial, 4.700 millones, ahora superamos los 8.000. El problema es la distribución, demasiados no acceden a una ración calórica equilibrada. Entonces morían unos 9 millones de niños por desnutrición, 1,8 millones 2023. Demasiados por algo perfectamente prevenible y económicamente posible.

Que haya tantas muertes por problemas asociados a la desnutrición denuncia algo que no se ve en las estadísticas de mortalidad que he manejado: los beneficios de la prevención y el tratamiento no llegan a todos incluso dentro de la misma población. Las desigualdades son enormes en EEUU, donde uno puede recibir la mejor y la casi peor atención. Unas inequidades que se traducen en la evolución reciente de la mortalidad por enfermedades crónicas prevenibles que está estancada y tiende a aumentar. Es fácil augurar un mal futuro a los desafortunados. Asistimos a una guerra global contra el estado de bienestar