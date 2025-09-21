Mantener el peaje del Huerna, un atropello y un agravio

Asturias sufre una rémora que no solo simboliza el legendario aislamiento de esta tierra, sino que lo agrava en la práctica: el cuestionado peaje del Huerna. Mientras en otras comunidades autónomas como Cataluña, Levante y Galicia los peajes caducados se han eliminado o bonificado hasta la gratuidad, aquí persiste una losa que compromete la competitividad y vacía los bolsillos de quienes necesitan comunicarse con la Meseta, que son una mayoría.

La reciente declaración de la Comisión Europea que considera ilegal la prórroga de la concesión de la autopista del Huerna viene a confirmar lo que tantos asturianos intuían: se trata de un abuso que no debió haberse producido y que no puede seguir tolerándose.

La concesión fue prolongada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar hasta el año 2050, sin concurso ni licitación pública. Y se hizo para "sacar el mayor beneficio posible" de la posterior privatización de la concesionaria, según sostiene la Comisión Europea. Esa decisión, que para más inri tomó un expresidente asturiano, Francisco Álvarez-Cascos, cuando era ministro de Fomento, supuso añadir casi tres décadas más a la vida de un contrato que debía expirar mucho antes. La Comisión Europea ha dejado claro que esa prórroga vulnera los principios de transparencia y libre concurrencia que rigen en el Derecho comunitario. Ha dado, además, un plazo de dos meses al Gobierno español para enmendar la situación, bajo la amenaza de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE. El Gobierno de Pedro Sánchez, en cambio, está dispuesto a mantenerlo hasta 2050.

Agravio comparativo

Los asturianos contemplan con perplejidad cómo, mientras aquí se mantiene el peaje, en otras comunidades los ciudadanos circulan ya sin esa carga. En esos territorios se ha puesto fin a la injusticia; en Asturias, en cambio, todavía no encontramos el final de este oscuro "Negrón" económico. Y lo más grave: se prolonga con un aval que la propia Comisión Europea ha declarado contrario a derecho.

Más allá de la cuestión legal está la influencia en la vida diaria de los asturianos. Cada trayecto por el Huerna supone un desembolso que castiga a familias, trabajadores y empresas. El peaje encarece el transporte de mercancías, sube los costes logísticos y repercute en el precio final de los productos que consumimos. Para quienes deben viajar con frecuencia, la factura mensual resulta prohibitiva. Desde el 1 de enero de 2025, transitar en coche desde Asturias hacia León por la autopista cuesta 15,60 euros por trayecto. Los vehículos pesados tampoco escapan a ese agravio: se han aplicado bonificaciones, pero su tarifa también ha subido.

Unas bonificaciones sin mucho efecto

Los descuentos aprobados en los últimos años, limitados a usuarios frecuentes y sometidos a condiciones de uso, no corrigen la raíz del problema. Esas bonificaciones son paliativos que no compensan dos décadas de cobros amparados en una concesión cuestionada.

El Gobierno del Principado ha valorado positivamente el pronunciamiento de Bruselas y ha reclamado que se elimine el peaje de manera inmediata. No se trata solo de una reivindicación económica, sino de una exigencia de justicia territorial. El clamor social es unánime: partidos, organizaciones empresariales, sindicatos y ciudadanos coinciden en que ya no hay argumentos que justifiquen seguir pagando. Se trata de la arteria principal de comunicación con el resto de España, y mantenerla gravada supone un lastre para el desarrollo de la región.

No cabe obviar que la prolongación de la concesión fue una decisión política que ahora, 25 años después, se revela como un error histórico que ha durado demasiado. Quienes entonces tomaron la decisión deberán, como mínimo, asumir la responsabilidad moral de haber hipotecado a varias generaciones de asturianos. Pero los actuales responsables tienen la suya propia de enmendar aquella equivocación.

La pelota está en el tejado del Gobierno central. La Comisión Europea ha hablado alto y claro: la prórroga del Huerna es ilegal. Seguir aplicándola supone incumplir la ley europea, y para los ciudadanos se antoja un agravio y un atropello insoportable. Eliminar ese peaje no es un capricho ni un lujo: es una exigencia de justicia y equidad. Lo contrario sería condenar a esta tierra, una vez más, a pagar por una frontera artificial que no merece.