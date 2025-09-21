Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | La ciencia en un tuit

Amador Menéndez

Amador Menéndez

Predicción de terremotos: algunas especies animales tienen la clave

La ciencia en un tuit

La ciencia en un tuit

Un rugido de la tierra, un instante de silencio… y luego el desastre. En cuestión de minutos, miles de personas pierden la vida en el terremoto. Pero los animales ya no están allí: han huido antes de que todo ocurra. En casi cada desastre natural se cuentan historias de criaturas que parecen haber "presentido" lo que estaba por venir y lograron escapar a tiempo. ¿Cómo lo hacen? Los científicos aún no tienen una respuesta definitiva, pero las teorías abundan. Algunos creen que perciben gases que se liberan antes de la actividad sísmica; otros sugieren que escuchan ultrasonidos imperceptibles para nosotros o que sienten las mínimas variaciones en el campo electromagnético de la Tierra. Lo cierto es que todavía tenemos mucho que descubrir y aprender del fascinante mundo animal.

