Opinión | La ciencia en un tuit
Predicción de terremotos: algunas especies animales tienen la clave
Un rugido de la tierra, un instante de silencio… y luego el desastre. En cuestión de minutos, miles de personas pierden la vida en el terremoto. Pero los animales ya no están allí: han huido antes de que todo ocurra. En casi cada desastre natural se cuentan historias de criaturas que parecen haber "presentido" lo que estaba por venir y lograron escapar a tiempo. ¿Cómo lo hacen? Los científicos aún no tienen una respuesta definitiva, pero las teorías abundan. Algunos creen que perciben gases que se liberan antes de la actividad sísmica; otros sugieren que escuchan ultrasonidos imperceptibles para nosotros o que sienten las mínimas variaciones en el campo electromagnético de la Tierra. Lo cierto es que todavía tenemos mucho que descubrir y aprender del fascinante mundo animal.
Suscríbete para seguir leyendo
- El lamento de la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella: 'Me están crucificando
- Mar Berjón, pareja del ganadero asesinado en su casa de Cueves (Ribadesella): 'Los que mataron a Toño no merecen vivir
- La desconocida playa de Asturias con arena blanca y dos orillas que solo se puede visitar con la marea baja
- Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times
- ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
- Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', cancela la gira para someterse a un tratamiento contra el cáncer
- El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
- La Peña, en Salas, cuenta con una pareja de jóvenes ganaderos 'por vocación' que trabajan con más de 200 cabezas de ganado