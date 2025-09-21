Septiembre de Asturias

Acumula el mes noveno, séptimo de los romanos, tantas fiestas que parece apenarnos despedir el verano. Así que, antes del equinoccio otoñal que vaticina el sol menguante, proyectamos celebrar al "ecce homo" salvador sacrificado, un carbayu, una consolación o una guía en villas y pueblos varios sin la relación prolija que obligue a olvidar alguno. Hasta el Cristo de la marinera Candás, rescatado de las aguas en un lejano siglo XVI, sigue derramando voluntariosa protección, aunque a veces falle que es humano y divino yerro.

Apenas iniciado el mes más asturiano de todos por derecho y por historia, la Fiesta Grande de la Comunidad Autónoma, 8 de septiembre, Covadonga, hecha ley hace cuatro décadas, pero de tradición centenaria, ponía gaita, baile, sidra encumbrada, color y canto a la celebración. El "Asturias patria querida", el más lúdico y menos belicoso de todos los himnos, el que valora la tierra propia sin despreciar las ajenas, se cantó por doquier, incluso en versión no coreable en el Auditorio donde se dieron los premios a la excelencia; esos que ponen las medallas de Asturias en manos de buenas gentes que nos engrandecen. Pero, como somos reñidores profesionales, hasta la tradicional celebración en el mítico escenario de Covadonga estuvo de nuevo en el candelero de la división. Y eso que tanto por parte de la primera autoridad católica regional como por parte de la segunda autoridad política intentó ponerse paz. Buen intento ese de seguir el consejo del sabio Umberto Eco, al que ya citamos, de que "no es menor gloria vencer al enemigo con la cortesía en la paz, que con las armas en la guerra", aunque el marco actual, marcado por los extremismos, da poco juego al consenso y cada declaración sensata exalta los ánimos.

El septiembre asturiano está plagado por fiestas que creemos laicas olvidando el trasfondo histórico de todas ellas, inevitablemente religioso, ya que, querámoslo o no, "somos católicos culturales". Cierto que los pueblos campesinos y ganaderos en el margen de la historia, milenios ha, ya organizaban ritos de cosechas y bienvenida al otoño en el fin del verano, que luego los romanos imperiales celebraban a sus dioses en este mes y que después la poderosa y permanente Iglesia retomó costumbres y puso nombres santos a las fiestas que seguimos celebrando. Así "la exaltación de la Cruz" el 14 de septiembre significó en el Oviedo de la Catedral del Salvador, centro de peregrinación secular, el inicio de la "perdonanza" tan necesaria en el pasado creyente. Los rituales, finalizados con celebraciones lúdicas, estuvieron en el origen de San Mateo, un santo casual que cayó ese día 21, puerta de entrada al otoño desde siempre reconocido como un cambio vital más de los cuatro que ornan el ciclo astronómico anual del que seguimos siendo dependientes.

Estudios hay de que la otoñal estación que está casi aquí es la de la nostalgia y la decadencia del ánimo porque el sol vivificador nos va dejando un poco huérfanos. Por eso, en medio del jolgorio del "septiembre frutero, alegre y festero", recordamos nuestra genética de emigrantes tradicionales y tendemos lazos un Día de América que al otro lado del, en otro tiempo, tenebroso Atlántico fue tan importante y tanta huella dejó en el paisaje y en el paisanaje. Como en todos los actos de nuestra vida hay que "recordar lo que fuimos para entender lo que somos" en lema repetido de un viejo programa radiofónico de Historia.

Hay ritmos anuales repetitivos ineludibles. El fin del verano trae vuelta al trabajo, al cole, a la universidad, "a la normalidad" deseada por algunos, indeseable para otros. Lástima que en esa normalidad haya inquietantes nubes que se ciernen y nos desasosiegan.

En casa, en esta España nuestra, a la inestabilidad real política acrecentada por errores evidentes, desequilibrios consentidos, descalificaciones, desacuerdos, corruptelas, inmigración masiva y un no saber qué hacer con todo, se suman los voceros de la inestabilidad inventada o impostada, amplificada por la desinformación, o lo que es peor por la información sesgada interesada en dividir, crispar, escorar los sentimientos apelando a las vísceras tan lejanas del centro neurálgico de la razón. Legiones de opinadores empeñados en meter miedo a un personal que en muchos casos se apunta al cuanto peor, mejor.

Es cierto, siguiendo al buen Marco Aurelio, que "cuanto acontece a cada uno importa al conjunto" y que, al no haber más fronteras que las inventadas, las imágenes terribles de guerras y hambrunas que afectan a seres inocentes duelen en el corazón y encogen el ánimo y que casi es tarde para hacer algo; desde luego algo más se precisa que utilizar el horror ajeno para tapar los vicios propios. Lo malo es que cada uno, o casi, cree contar con la solución absoluta y verdadera, siendo en esto, como en todo, engreídos poseedores de la exclusiva y excluyente verdad, de nuevo según el sabio emperador, sin contar que "el orgullo es un terrible embaucador de la razón". Andamos un poco como pollos sin cabeza de manifestaciones y manifiestos grandilocuentes, perdidos hasta en una Europa, que parecía con la Unión lo mejor que nos había pasado, y ahora, pese a reclamarse "centinela oriental" tiene sus fronteras hechas unos zorros por mor de "locos grandiosos que andan sueltos" peligrosamente juntos ellos al este y desunidos nosotros al oeste. Y sin enterarnos.

Hubo en la Historia veranos terribles de los que hemos aprendido, o eso deseamos. Cuando en el verano de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial el gran Stefan Zweig confesaba que inconsciente él como todos "pocas veces he vivido un verano tan exuberante, hermoso y casi diría... veraniego". Pocas décadas después, no había empezado el verano de 1940, en la locura plena de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis entraron en París, dos amantes desde la pantalla del cine clamaban que "el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos". La belleza precedió a la fealdad. Que el fin de este verano, cálido, encendido e incendiario traiga un otoño de aires mejores capaces de conjurar los vientos adversos. n

