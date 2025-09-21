Poco a poco vamos entendiendo que Donald Trump, con sus cabriolas, disparates, simplezas y entretenimientos, era solo la parte visible del iceberg, el amenazador mascarón de proa o el siniestro capitán Acab que persigue la ballena blanca para arponearla (las tres figuras valen), llamando sin descanso la atención para ocultar lo que había debajo, una coriácea trama proselitista y orgánica con potencia argumentativa ajustada a la medida del receptor-tipo y los mensajes cortos tamaño red compuesta por un abigarrado mix de petróleo, Biblia, miedo al futuro (negacionismos varios) y orden autoritario, envuelto todo por varias capas de cultura de la testosterona que hacen de atadura. Vamos sabiendo también cuál es el Titanic que el iceberg debe hundir como primera medida, la ballena blanca que persigue Acab (luego vendrán las demás), la síntesis del mal, y su nombre es TRANS.