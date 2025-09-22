Opinión | L'aprecederu
Empedrados de buenas intenciones
BOPA y BOE, están, como el infierno, empedrados de buenas intenciones, es decir, de promesas.
Lamento volver sobre los retrasos en pagos o el incumplimiento de los compromisos sobre ellos. Me centraré en lo relativo a la vivienda. Como saben, la Unión Europea ha impulsado medidas de reforma de los edificios de una cierta edad, con el fin fundamental de reducir el consumo energético. Obviamente, esa actividad anima la industria de la construcción y propicia el empleo. Al tiempo, mediante los instrumentos económicos destinados a estimular y subvencionar esas actuaciones, permite que puedan participar muchos vecinos que no alcanzarían a esos gastos sin las ayudas. El impulso de la Unión Europea, como es natural, se ha trasladado desde el BOE y desde los boletines autonómicos, el BOPA, en nuestro caso.
Pues bien, todas esas buenas intenciones quedan después desatendidas o fracasan en la práctica. Dos ejemplos. El primero, nuestro. En titulares: "Decenas de edificios se quedan sin reformar en Asturias por el retraso de las ayudas". La razón, la demora en tramitar los expedientes por parte del Gobiernu. Es más, algunas de las subvenciones concedidas podrían tener que devolverse, porque las obras no estarían acabadas antes del plazo establecido (30 de junio de 2026). En total: el daño, más de 14 ó 18 millones, en números redondos.
El BOE no le va a la zaga. En uno de esos decretos mangaráu u "omnibus" decaídos este año, venía la prórroga para la deducción por obras para la eficiencia energética, por el que se podía desgravar en cinco años hasta un 60% de lo invertido, cuyo plazo concluía a finales de este 25. ¿Se ha renovado de forma individual esa deducción mediante un decreto específico? No, y, sin embargo, se ha hecho con otras medidas decaídas en los "omnibus": electrointensivas, coches eléctricos…
¿Interés por la propaganda? Todo. ¿Por la economía real y por los ciudadanos? Muy escaso.
Suscríbete para seguir leyendo
- El lamento de la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella: 'Me están crucificando
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times
- Giro en la investigación del crimen de La Folleca: esta es la revelación del sospechoso sobre la noche en que asesinaron a la avilesina Noelia González
- El alcalde de Siero, sobre el portavoz del PP: 'Es un babayu, aunque en algunas zonas de Asturias dirían que ye fatu o tochu
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- El Día de América en Asturias más participativo saca a las calles de Oviedo a 120.000 personas
- Carlos y Lucía diseñan ropa con historia que quiere resistir a las modas: una aventura empresarial que se acerca al millón de euros