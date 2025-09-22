Nuevo capítulo de "Parando en Villalpando": La batalla del Negrón / Pablo García

–¡¿Queréis vivir arrodillaos delantre d’una máquina de tickets?!

–¡Nooo!

–¡Yo nun nací pa pagar peajes cada domingu! ¿Y vosotros?

–¡Tampocoooo!

–¡Vamos a secar a León, non a que nos dejen secos pagando’l putu peaje!

–¡Ahí, Mel, qué finu yes!

–¡Ignórennos en Madrid, nos marean en Bruselas y véndennos la moto n’Uviéu! ¿Vamos siguir asina, ho?

–¡Di que sí, Mel, yes igual que William Wallace, solo qu’él tenía falda escocesa!

–¡Yo lo que tengo son percebes nos coyones de tanto pagar!

–¡Ahí, Mel, mundial!

–¡Trenta años pagando y agora dicen qu’igual pal 2050…!

–¿Cómo ye, ho?

–¡El Huerna nun ye un peaje, ye un secuestru con recibu!

–¡Tal cual!

–¡Lo que quieren ye que quedemos toos encerraos, como en Jurassic Park!

–Ye como’l cuñáu que tengo viviendo na mio casa: diz que un día va marchar, pero yo venga a pagar la compra, toles factures y venga a pagar y pagar…

–¡Pueden quitanos la vida, pero nunca van poder quitar nuesa llibertá!

–¡Ahí, caliente! ¡Qué finu yes!

–Agora ye la nuesa oportunidá. ¡Si nos unimos, podemos ganar!

–¡Ye que esi bichu ye ilegal! ¡Diz que van recurrir!

–¡Recurrir, recurrimos nosotros, pero a la cartera cada vez que pasamos pol putu peaje!

–¡Ye verdá, Mel! ¡Que picu tienes! ¡Hai que te querer!

–Que pinten el pijo, ¿oíste? ¡Que si ellos son cabezones, los asturianos más!

–¡Home vaaa!

–¡Mira La Reconquista: ocho siglos de cabezonería! ¿Nun ye verdá?

–Igual pa cuando lu quiten, en vez de coches pol Huerna, van pasar naves espaciales.

–Y aún así van poner peaje: "Diez euros por cápsula intergaláctica y once si lleves remolque". Como si lo viera…

–A mi sáleme más caro cortejar en La Bañeza que dir unos díes a Cancún, que ta d’oferta.

–¡Pos s’acabó!

–¡Dí que sí, Gibson, que yes igual que Mel Gibson!

–¡Toos juntinos, venga, el gritu de guerra! ¡Ripa jo! ¡Ripa jo!

-¡Ahí, Mel, yes el meyor!

–¡El to corazón ye llibre. Ten el coraje de siguilo!

–Oye, Mel, diz el Gobiernu central que…

–¿Qué van dicir? ¡Como ellos nun paguen...! ¡Quiero ver yo a un ministru buscando calderilla pa pasar el túnel!

–¡Qué razón tienes, gallu! ¡Yes el amu!

–¿Queréis divos a casa ensin lluchar?

–¡Qué va, ho! ¡Ripa jo! ¡Ripa jo!

–¡¡¡Huerna llibre, Asturies nun se rinde!!!

–¡¡¡Huerna llibre, Asturies nun se rinde!!! n

