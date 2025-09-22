Opinión
El pasado no pasa, aguarda
La soberbia es disfuncional, genera capas de protección que hacen al soberbio menos hábil para adaptarse. La soberbia humana afecta a todos los estamentos, pero es nefasta en el de los científicos, cuyo valor principal es la curiosidad. Ahora mismo está dejándose llevar por una inercia formada sobre todo por fibras de soberbia que los envaran y no les dejan rectificar en asunto tan clave como la fe en el futuro, una verdadera religión sin dios. La propia ciencia está detectando señales indicadoras del enorme peso de la memoria en todo, incluida la misma vida, condicionada por la memoria genética. ¿No sería el momento de prestarles atención y hacer la rebusca en nuestro pasado, ahora que, gracias al libre pensamiento, podemos hacerlo sin prejuicios dogmáticos? Solo con un contrapeso de pasado será posible seguir caminando sin riesgo de caernos. Podemos aplicar esto a nuestras vidas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El lamento de la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella: 'Me están crucificando
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times
- Giro en la investigación del crimen de La Folleca: esta es la revelación del sospechoso sobre la noche en que asesinaron a la avilesina Noelia González
- El alcalde de Siero, sobre el portavoz del PP: 'Es un babayu, aunque en algunas zonas de Asturias dirían que ye fatu o tochu
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- El Día de América en Asturias más participativo saca a las calles de Oviedo a 120.000 personas
- Carlos y Lucía diseñan ropa con historia que quiere resistir a las modas: una aventura empresarial que se acerca al millón de euros