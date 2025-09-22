Santiago Bernabéu, oviedista

Nunca sabremos si la desprendida ayuda prestada en 2012 por el Real Madrid al Real Oviedo para evitar su desaparición tenía o no su origen en lo que me va a ocupar. Lo que está claro es que aquellos generosos cien mil euros madridistas en acciones oviedistas (luego cedidas al Ayuntamiento), o la entrega de camisetas para subastar firmadas por sus principales estrellas, sin duda alegrarían al presidente más carismático y veterano que ha tenido el club merengue en su historia, porque Santiago Bernabéu de Yeste había vestido los colores oviedistas, o más bien preoviedistas, en sus comienzos como futbolista.

Al Principado había llegado don Santiago tras ganar una oposición de funcionario de Hacienda, aunque por algún lado he visto que en realidad lo hizo como inspector de trabajo. Antes había cursado Derecho en la Universidad Central, institución antecesora de la Complutense, siguiendo los pasos de su querido padre, aunque nunca quiso dedicarse a la abogacía como él, sino a la función pública y al fútbol, especialmente cuando este falleció en 1916.

Bernabéu recala en Asturias a los 24 años y se incorpora enseguida a las filas del Real Stadium Club Ovetense. Formó parte de su plantilla en la temporada 1920/21, jugando incluso amistosos también en el verano de 1921, actuando hasta como árbitro ocasional en un encuentro de la selección vasca en Teatinos. El Stadium había sido fundado seis años antes de llegar Bernabéu, y se acabaría fusionando con el Deportivo Oviedo en 1926, dando lugar al actual equipo carbayón, que en poco tiempo alcanzará la condición de centenario.

Como nos cuenta el recordado Ricardo Vázquez-Prada, el Stadium era el conjunto de las clases más populares, frente al Deportivo, el preferido por los sectores señoritingos de la capital. De ahí que sorprenda que Bernabéu, que procedía de una familia en situación bastante desahogada en su Almansa natal y luego en Madrid, decidiera calzarse las botas en una escuadra tan distante de su contexto socioeconómico de origen.

Sea como fuere, el desaparecido campo de maniobras de Llamaquique sería el escenario en el que los aficionados asturianos pudieron disfrutar viendo regatear al hábil delantero centro Bernabéu vistiendo la equipación de rayas azules y amarillas con pantalón negro del histórico equipo precursor del actual Real Oviedo.

Los más autorizados biógrafos de don Santiago confirman en sus obras estos poco conocidos datos asturianos de los primeros pinitos en el balompié del manchego. Y añaden que solo se enfundaría una elástica diferente a la madridista en esa ocasión ovetense y, tal vez, en un partido aislado que disputó con el Atlético de Madrid, parece ser que por compromiso, y en algunos otros esporádicos jugando con la camisola del Real Unión de Irún, no se sabe a ciencia cierta si antes de venir a Oviedo.

De modo que el dirigente que tantos triunfos cosechó para los vikingos en sus míticos treinta y cinco años al frente de la Casa Blanca, se enganchó aquí al deporte del balón. Y a buen seguro que sus recuerdos asturianos de juventud le acompañaron de por vida. Esa memoria, en cualquier caso, la han sabido conservar y potenciar sus sucesores al frente de la laureada entidad madrileña, que del respeto mutuo entre contrincantes han transitado hacia inolvidables gestos de confraternidad con el Oviedo, unas muestras de afecto y cordialidad difíciles de contemplar hoy en un mundo tan hipercompetitivo, impersonal y ultramercantilizado como el del fútbol profesional.