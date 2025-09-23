Euroidiotez

Israel puede ser represaliado por su carnicería kosher en la franja de Gaza con algo más que un "si ellos van yo no voy" en el festival de Eurovisión, un argumento de cuñada mala en víspera de navidad. Reducir el valor de la vida humana del palestino a una cerca de cero y subir el valor de los escombros y cenizas del suelo que pisaba a las cantidades especulativas de los resort turísticos de primera línea de playa merece más castigo, pero el mundo está tan gilipollas que acaba valiendo cualquier cosa.

Si el mundo fuera Eurovisión para todos (no sólo para eurofans) y en España gobernara un discípulo de Donald Trump nos entretendríamos exigiendo que la música española volviera a ser grande, como lo fue en 1968 con "La, la, la" y en el empate a cuatro jugado en casa con Salomé en 1969. (Ojo a la trola de base histórica: la música no fue grande por eso aquellos dos años. Y sólo intento degradar la propuesta eurovisiva, en absoluto dar ideas al aguafiestas ultra que brote de aquí a dos años para pagarse el botellón de coca con el miedo de los más viejos y la furia de los más jóvenes).

España es uno de los "cinco grandes", con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, financiadores del concurso y hace 56 años que no gana. Alemania venció por segunda vez hace 14 años; Francia logró su quinta victoria hace 48 años; Italia la tercera vez hace 3 y Reino Unido se hizo con el premio por quinta vez hace 28.

Eso pasado a Trump sería dejar de pagar Eurovisión como hizo en Naciones Unidas o decirles a todos los países nuevos que se paguen ellos el festival, como en la OTAN, y que cuiden de que los y las cantantes lo sean sin confusiones ni tránsitos, como ladra cada día.

Supongo que le avergonzará leer esto como a mí escribirlo, pero este juego de equivalencia satírica queda en nada respecto a cuanto tragamos de esa pandilla basura de videobloggers, influencers y demás, tan útiles para el emperador que difunden chifladuras y difamaciones libremente aceptadas por millones de idiotas fanatizados y que envilecen incluso al ser respondidas en tribunales y tribunas.