Opinión
Lo irreal ya no es lo que era
La 1ª de TVE tuvo anteayer el buen detalle de obsequiarnos con un filme, "Civil War", que en su estreno en España hace más de un año debió de pasarnos desapercibido a muchos. La trama, una brutal road movie de un grupo de fotorreporteros camino de Washington, enhebra una sucesión de escenas de una distópica guerra civil en USA que ofrecen un realismo atroz, sin que podamos saber si ese factor de realidad era manifiesto ya en el momento del estreno o de entonces acá se ha producido un acercamiento de foco, acortando distancias de lo que era inimaginable. La excelente factura del filme, la consistencia de los personajes y de los actores y, sobre todo, que el punto de vista sea la propia historia, omitiendo cualquier juicio sobre los hechos y los contendientes, hacen del filme una de esas bellas pero raras criaturas que solo con el tiempo encuentran su sitio en las clasificaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
- Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
- Giro en la investigación del crimen de La Folleca: esta es la revelación del sospechoso sobre la noche en que asesinaron a la avilesina Noelia González
- Adiós a la sidrería El Madreñeru de Pola de Siero, que cierra el 19 de octubre: 'Solo tengo gratitud para todo el mundo
- Adiós a una leyenda del comercio local en Avilés
- Antiviolencia propone una sanción de 10.000 euros por un detalle del tifo desplegado en la final del play-off ante el Mirandés
- Carmen López, conocida vecina de Ciudad Naranco: 'Es más complicado pasear por la Losa que surfear siendo ciega