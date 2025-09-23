Lo irreal ya no es lo que era

La 1ª de TVE tuvo anteayer el buen detalle de obsequiarnos con un filme, "Civil War", que en su estreno en España hace más de un año debió de pasarnos desapercibido a muchos. La trama, una brutal road movie de un grupo de fotorreporteros camino de Washington, enhebra una sucesión de escenas de una distópica guerra civil en USA que ofrecen un realismo atroz, sin que podamos saber si ese factor de realidad era manifiesto ya en el momento del estreno o de entonces acá se ha producido un acercamiento de foco, acortando distancias de lo que era inimaginable. La excelente factura del filme, la consistencia de los personajes y de los actores y, sobre todo, que el punto de vista sea la propia historia, omitiendo cualquier juicio sobre los hechos y los contendientes, hacen del filme una de esas bellas pero raras criaturas que solo con el tiempo encuentran su sitio en las clasificaciones.