La protección del monte

Hace 35 años, con la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Somiedo, surgió un fuerte enfrentamiento entre ganaderos y conservacionistas en torno a la recuperación del camino a la braña de Fuexo en Caunedo, una de las zonas oseras más relevantes del Parque. Finalmente, la Administración regional optó por prohibir la obra tras recibir informes a favor y en contra.

Este debate reflejaba una tensión de fondo que aún hoy sigue vigente: la accesibilidad a las brañas mediante la recuperación de antiguos caminos, defendida por los ganaderos que buscan facilitar su trabajo, y rechazada por los conservacionistas, que ven en ello una amenaza para los ecosistemas. Lo mismo ocurre con la extracción de biomasa a través de cortas y desbroces, prácticas que para unos suponen gestión sostenible y, para otros, una agresión al medio natural.

En todo este tiempo se han producido dos grandes transformaciones: el abandono progresivo de la actividad ganadera y preocupantes modificaciones climáticas. La menor actividad primaria ha favorecido que el monte se cierre de matorral; lo que para los pastores es pérdida de pastos, para los expertos en incendios es acumulación de combustible y para los ecologistas es biodiversidad. Mientras, el cambio climático provoca incendios cada vez más violentos, rápidos e imposibles de controlar con los métodos tradicionales en montes convertidos en polvorines que esperan la chispa adecuada en condiciones meteorológicas extremas.

La braña de Fuexo, donde vivió la osa conocida como "Vanessa", que con una pata mutilada logró criar a tres oseznos y se convirtió en uno de los símbolos de recuperación de la especie, es hoy una de las zonas habituales de avistamiento de osos y un foco de atracción para el uso público del Parque. Sin embargo, en su entorno, en Gua y Caunedo, los incendios se han repetido en los últimos años, aunque ninguno con la virulencia del último que arrasó el paisaje y provocó una auténtica catástrofe ambiental. Cabe preguntarse hoy si el haber permitido la rehabilitación de la pista hace décadas hubiese cambiado el desenlace. Probablemente no, o no del todo, pero sí habría facilitado la intervención de la UME y mantenido a raya parte del material combustible gracias al aprovechamiento ganadero; y también habría ayudado a contener las llamas.

Ante esta realidad es evidente que la Administración no puede seguir aplicando políticas de conservación como si aún estuviésemos a finales del siglo pasado: el cambio climático y la transformación de los usos del territorio exigen nuevas formas de gestión. Los llamados megaincendios en el Noroeste peninsular, en esa frontera entre el mundo atlántico y el mediterráneo con un nivel de abandono similar al nuestro, son la antesala de lo que puede ocurrir en la Cordillera Cantábrica si no actuamos con prevención. Y la propia Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ofrece herramientas con dos principios clave, el de prevención, que prioriza evitar los daños antes de que ocurran, y el de precaución, que avala tomar medidas incluso sin certeza científica absoluta sobre sus efectos.

Hasta ahora esos principios se han utilizado para frenar actuaciones como la rehabilitación de caminos, desbroce de pastos o quemas controladas –decisiones que podían tener sentido hace décadas en un contexto distinto–, pero hoy la emergencia climática obliga a replantear la estrategia. Las actuaciones que antes se prohibían ahora deben convertirse en herramientas de prevención, apoyadas en la tecnología disponible, porque los fuegos de sexta generación van a ser recurrentes y no se podrán apagar con la lógica antigua. Expertos catalanes ya estudian quemas controladas sobre 15.000 hectáreas, entre un 2 y un 3% de su superficie forestal, mientras en Asturias el matorral se expande como la mecha perfecta para un incendio mayor; un paisaje en mosaico. La combinación de usos tradicionales con gestión moderna podría reducir un riesgo que crece cada año. La gran incógnita, aún sin respuesta, es cómo conseguirlo.