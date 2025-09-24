Juan Cofiño es presidente de la Junta General del Principado de Asturias

Construir un proyecto de vida constituye el propósito de cualquier persona, transitado y superado el periodo constitutivo de la adolescencia, y una vez incorporado al mercado de trabajo, concluido el periodo formativo. Cada generación enfrenta su realidad vital condicionada por las circunstancias históricas en las que le ha tocado vivir, y así, nuestros padres –desde la perspectiva de un "boomer" nacido en el 57– consumieron sus vidas en un tiempo de guerra y postguerra que les condicionó severamente sus vidas. Las generaciones "boomers" (nacidos en el "baby boom" de los 60 y70) crecimos en los estertores del franquismo, protagonizamos la Transición política y disfrutamos de un incipiente estado del bienestar, compatible con el esfuerzo personal y la cultura de la meritocracia, que hizo posible un funcionamiento razonable del "ascensor social".

Las generaciones presentes ("millennials", Z, etc) enfrentan el futuro armados con un nivel educativo sin precedentes (universitario o FP), un estado del bienestar consolidado (aunque con síntomas de agotamiento) y, en general, con un soporte familiar acogedor; por el contrario, buena parte de los empleos son de baja calidad (poco remunerados) y el acceso a un bien fundamental como el de la vivienda se ha convertido en un sueño prácticamente irrealizable. Esta situación compleja (bajos salarios/vivienda inaccesible) está en la base de un discurso divisivo que se está alimentando en nuestro país, acusando –directa o subrepticiamente– a la generación "boomer" de los males de los jóvenes de este tiempo. Tal parece que la propiedad de una vivienda -generalmente adquirida a base de ahorro, pretiriendo el acceso a otros bienes- y una pensión razonable tras largos periodos de cotización a un sistema de Seguridad Social basado en la solidaridad intergeneracional, están en el origen de las dificultades que enfrentan las nuevas generaciones. Una falacia alimentada por organizaciones y/o personas, con intereses más o menos conocidos (es el caso de los grupos de interés económico centrados en desmontar el actual sistema de pensiones), en ocasiones coincidentes con seudoexpertos de diversa extracción y estímulos variados.

Ha adquirido cierta notoriedad en los últimas semanas un libro "La vida cañón", (Analía Plaza) cuyo título, provocativo, ya anticipa el éxito editorial, más allá de los lugares comunes y la simplificación con la que se aborda un fenómeno tan complejo. Se construye un relato sobre bases estadísticas oficiales que no dan cuenta de lo que de verdad afecta a las personas, algo similar a lo que nos sucede con las estadísticas de empleo, indicadoras de una realidad luminosa, pero que esconden salarios escandalosamente insuficientes para los jóvenes. No todos los "boomers" "llevan una vida cañón", ni todos los jóvenes están en la misma condición. Subyace y preocupa, tras estas posturas divisivas y frentistas en términos generacionales, más allá de lo injusto y en ocasiones irrespetuoso tratamiento del pasado (un halito, un vapor "exculpatorio", en el mejor de los casos condescendiente, en relación con las generaciones de la transición política) que se percibe como contexto, una aproximación profundamente ciega e impermeable ¿conservadora? a la realidad subyacente.

Estamos en presencia de una sociedad que se ha ido deslizando hacia la desigualdad económica, y ello ha provocado la polarización del discurso público, la desesperanza y el desinterés de los más jóvenes hacia el sistema democrático basado en la meritocracia y la igualdad de oportunidades, expresado en la elección de opciones políticas extremas (ya se sabe, al menos son divertidas). La crisis de la igualdad, santo y seña de los tiempos, no se solventa excitando agravios o "vendettas generacionales", sino analizando las causas que están en el origen y actuando con contundencia para remediarlas. Los excesos neoliberales, la entronización de la financializacion de la economía sobre la actividad económica real, con ganancias desmesuradas basadas en la mera especulación, la corrupción (pública y privada) son algunos de los desmanes a corregir. En definitiva, se trata de organizar nuestra convivencia sobre la base de la cultura del esfuerzo, la economía real instaurada en torno a proyectos, y una remuneración equilibrada entre el capital y el trabajo (la terminología marxista viene al caso).

Pretender, como parece alentarse, el equilibrio y la inclusión social desde una exclusiva perspectiva –la generacional– por la vía de una reforma de las pensiones regresiva (este es el debate) con el pretexto de facilitar el drenaje de recursos públicos hacia las generaciones jóvenes y de esta manera, parchear parcial y coyunturalmente una situación que obedece a un déficit estructural, adolece de una grave miopía política, resultaría profundamente injusto y de muy difícil aceptación social.

Un proyecto de futuro ilusionante y esperanzador no pasa por redistribuir la escasez, sino por incrementar la riqueza colectiva y repartirla equitativamente. Los salarios menguantes y la insuficiencia y carestía de la vivienda no se combaten recortando pensiones, sino con medidas de estímulo de la economía, cuidando a nuestros emprendedores/empresarios y redistribuyendo la renta por la vía de una fiscalidad verdaderamente progresiva y eficiente en términos de equidad.

Sobre este grave asunto, la desigualdad, la brecha generacional y la sostenibilidad de las pensiones urge un pacto transversal que involucre a partidos políticos y organizaciones sociales, imitando aquel proceso ejemplar del año 1977 (Pactos de la Moncloa) que ante una situación de emergencia en el plano político, social y económico (26% de inflación) resultó sanador.

Porque efectivamente, los cuestionados boomers de hoy (jóvenes entonces) fuimos capaces de construir un país moderno basado en el diálogo y el entendimiento, uno de los activos de la transición política española, aunque ahora esté tomando cuerpo el negacionismo al respecto, acaso para justificar las carencias y lo enteco de los tiempos.