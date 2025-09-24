Desacuerdo sobre el origen de los sudarios

Leo con interés el artículo publicado en LA NUEVA ESPAÑA el 20 de septiembre de Pedro Peinado Rocamora, con el título "Avances en la investigación del Sudario", y me sorprende su contenido al establecer una correlación matemática entre la Síndone de Turín y el Sudario de Oviedo. Se centra en una similitud anatómica basada en la coincidencia morfológica y tipográfica de ciertas manchas de sangre, apuntando a una evidencia empírica de que ambos tejidos cubrieron la misma cabeza. Esta hipótesis contradice las informaciones radiométricas conocidas hasta la fecha.

Según la Real Academia de la Lengua, el término sudario se refiere a un "lienzo que se pone sobre el rostro de los difuntos o en que se envuelve el cadáver" y en la tradición cristiana se aplica a la sábana o lienzo con que José de Arimatea cubrió el cuerpo de Cristo cuando lo bajó de la cruz. En el Evangelio según San Juan se afirma que en el sepulcro de Cristo había dos telas: la sábana en la que envolvieron su cuerpo y el sudario sobre su cabeza.

La Sábana Santa de Turín es un paño de lino que se encuentra en la Catedral de San Juan Bautista en la capital del Piamonte, trasladada allí a finales del siglo XVI. Con unas dimensiones de 4,42 x 1,13 metros, muestra a un hombre con heridas de flagelación, marcas de los clavos en manos y pies, y la herida en un costado, que según la leyenda se relaciona con la mortaja que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret tras su crucifixión.

En el año 1988 se realizaron investigaciones de esta sábana utilizando carbono-14 en tres laboratorios independientes (Universidad de Oxford, Universidad de Arizona y el Instituto Federal de Tecnología de Zurich), concluyendo que la fecha de su creación se había producido entre los años 1260 y 1390 d. C., es decir en plena Baja Edad Media, muy alejada de los 2.000 años del fallecimiento de Cristo, por lo que algunos medios de comunicación llegaron a calificarla de falsificación.

El Sudario de Oviedo es un lienzo también confeccionado con lino, aunque de menor tamaño (0,85 x 0,53 m) que el anterior, que se halla en la Cámara Santa de la Catedral de la capital asturiana desde el siglo IX, depositado allí por indicación de Alfonso II en Casto. Exhibe manchas atribuidas a sangre y a líquido pleural, que parecen corresponder a la cabeza, nariz y mentón de un rostro humano, mostrando una distribución compatible con las marcas faciales de la síndone italiana.

Según estudios realizados sobre este sudario, se sitúa el origen del tejido entre los siglos VI y IX, con una mayor probabilidad hacia el siglo VIII d. C., dentro del Alto Medievo. La datación mediante carbono-14 de la vestidura ovetense se llevó a cabo en 2020 y fue realizada a través del Museo Nacional de Madrid. El laboratorio fechó la tela asimismo con una solución sorprendente, en torno al año 700 d. C., lo que sugirió de inmediato la duda de si existía contaminación con algún producto de base oleaginosa.

¿Qué grado de fiabilidad presenta el método carbono-14 en arqueología? El 14C es el isótopo radiactivo de ese elemento químico. De los tres que hay en la naturaleza solo éste es inestable o radiactivo, que se desintegra a un ritmo constante en el tiempo produciendo radiación beta, con un periodo de semidesintegración de 5.730 años. Los seres vivos incorporamos continuamente carbono-14 a nuestras células pero al fallecer, el radiocarbono comienza a desaparecer de forma paulatina, pudiendo calcularse la cantidad que aún queda del mismo en el momento de la muerte del organismo correspondiente y, en definitiva, deducir su edad.

Por lo tanto, la prueba isotópica consiste en medir la cantidad de carbono-14 residual que aún queda en el ejemplar y concluir, con una sencilla regla de tres, cuándo feneció el ser vivo en cuestión. Este método de datación resulta fiable para determinar la edad de materiales orgánicos de hasta 50.000 años de antigüedad, pues por encima de ese lapso la cantidad de carbono restante es demasiado pequeña para ser medida con exactitud, tampoco es útil para datar restos de hace pocos años (50 o 60) pues el nivel carbónico no ha tenido tiempo de variar lo suficiente.

El problema es que el método solo es totalmente preciso con muestras que presenten determinadas condiciones de conservación y de limpieza, por ejemplo, si los especímenes han sufrido algún fenómeno que haya alterado la proporción de 14C por contaminación posterior con materia orgánica ajena, podrían verse alterados los resultados.

Cuando se trata de una temática de tanta trascendencia histórica, lo escolástico es la imparcialidad y no eludir datos que contradigan los objetivos a perseguir o magnificar otros que pueden ser menos relevantes. Si no se hace así, se trastocan las pautas que exige el acreditado "método científico", en línea de lo recogido en el aforismo: que las partes no oculten el todo.