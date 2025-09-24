¡Que detengan a Thomas!

Conociendo el incomparable paisaje de la Ribera Sacra, candidato a la lista de Patrimonio de la Humanidad, no queda más remedio que emular al reverendo Wilbert Awdry y sus antropomorfos trenes a los que dotó de autoridad mental siendo un espejo donde se reflejan los niños en temas de ética, valores y solidaridad, tan necesarios hoy.

No hay límites para las causas y concausas de los incendios forestales, máxime en aquellas laderas que por su inclinación abastecen la convección en los incendios, a los que se añade la "inversión térmica" hipérbole en los diagnósticos tras los incendios, como el eufemismo incendios de "sexta generación", o sea, que los fuegos procrean.

El hartazgo llega hasta tal punto que la economía del fuego trata de dar carta de naturaleza y certificar un nuevo paradigma que se concreta en la ingente cantidad de medios removidos en la extinción, para concluir según la teología del fuego, que lo peor está por llegar en esta realidad distópica a la que asistimos.

Nos parece así la misma envolvente y trama del "Ensayo sobre la ceguera" de Saramago, donde la inutilidad de los gestores consigue que los que vemos acabemos perdiendo la vista, como teoriza el Premio Nobel.

Cuanto más se estudia, se investiga o participa en seminarios y mesas redondas sobre gestión del territorio más se convencen los oradores de que lo peor está por llegar, pero aquí nadie asume responsabilidades y no dimiten tras la nefasta gestión. Esperan que llueva y que tapemos los ojos para no ver.

En el caso de Asturias, reciente se han convocado propios y extraños en pueblos de Dagüeñu, Ranón y Somao buscando soluciones a los miedos adquiridos tras los incendios forestales. A nadie se nos ocurre convocar a las treinta y siete direcciones generales que tenemos en nuestra santa autonomía: ¿Qué hacen tantas cabezas pensantes para evitar los graves incendios que por segunda vez nos queman?

Viendo la intención política entre presidencia del Principado y la Xunta de aunar esfuerzos ante "lo que está por llegar" –que es la frase más intimidatoria– lo suyo sería que desde la Dirección Acción Cultural a la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo –que la sugerimos los Bomberos cooperantes en la Junta General del Principado– y así hasta los treinta y cinco restantes directores generales de lo suyo, se obligan a tener una comisión permanente ante "lo que está por llegar".

¿De qué sirvió aquel profético Consejo del Fuego del Principado? ¿Dónde andan?

Viendo esa alianza Asturias-Galicia para el pacto entre comunidades y contener los incendios forestales con la incompetencia que rebela Saramago: "Ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven" lo suyo sería detengamos a "Thomas", el causante del último y grave incendio en la Ribera Sacra, autor de la chispa que desencadenó el fuego en las secas yerbas que tapan las vías del tren, dejando a esta locomotora antropomórfica sin vista.

¡Que lo detengan!