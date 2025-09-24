Opinión
La dignidad tiene coste pero no tiene precio
La “marca España” no debería ser mercadotecnia, sino puesta en valor de nuestros valores, a partir de aquellos por los que se nos identifica. Fruto del valor demostrado en otros tiempos -campos de batalla incluidos-, de la caballerosidad de Don Quijote al servicio de los indefensos y de la proeza popular de nuestra guerra de la Independencia, la gallardía, sin acobardarnos ante el poderoso, es una seña de identidad. El arriesgado viaje del Rey Felipe a Egipto, clamando en favor de Gaza casi a sus mismas puertas, o la conferencia de Pedro Sánchez en Nueva York, defendiendo ante medio millar de estudiantes de la Universidad de Columbia los mismos valores que Trump pisotea, son ejemplos de gallardía y dignidad ante el poder del que somos vasallos; buena lección para nuestros valentones de andar por casa, palmeros del cesarismo trumpista a la espera de ser sus franquiciarios y alguaciles.
Suscríbete para seguir leyendo
- La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
- Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- Adiós a la sidrería El Madreñeru de Pola de Siero, que cierra el 19 de octubre: 'Solo tengo gratitud para todo el mundo
- La nueva conexión peatonal de Oviedo que el Ayuntamiento considera de 'máxima urgencia
- Pelayo González, empresario y gran amigo de Melendi, pone el foco en el próximo San Mateo: “Con alguna de mis iniciativas bailaría hasta Mafalda”
- José Luis Fernández Polvorosa oficia su última misa en La Fresneda: 'Os doy las gracias y os pido perdón por haberme aguantado
- Eder Sarabia se fue con los tres puntos y con la camiseta de su debilidad en el Oviedo: “El año pasado intentamos ficharle”