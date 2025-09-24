Un discurso, un Gobierno

Aunque la mitad de los españoles, entre ellos los asturianos, prestan atención habitualmente a las decisiones del gobierno de su comunidad autónoma, solo uno de cada cinco, el 4% casi siempre y el 17% con alguna frecuencia, sigue los debates del parlamento autonómico. Ha de tenerse en cuenta, en todo caso, que el impacto de las deliberaciones en la sociedad se hace notar por extenso gracias a los medios de comunicación. El dato, no obstante, invita a los partidos asturianos a reflexionar sobre el objetivo, el contenido y el formato del pleno iniciado ayer en la Junta General del Principado. Todos deberían proponerse en serio, entre sus prioridades, que la sociedad asturiana se implique más en la política autonómica.

Cabe suponer que el Debate de orientación política es una cita de especial relevancia en el curso de una legislatura, en la que Gobierno y oposición hacen recuento de las políticas planeadas, las aplicadas y las que no, e intercambian sus planteamientos sobre el rumbo, si es acertado o conviene corregirlo, que en general lleva la comunidad autónoma. Es, en parte, un debate general sobre Asturias, su situación y su futuro, pero no deja de ser también un examen para el Gobierno y una prueba de capacidad para la oposición. La iniciativa, como es lógico, corresponde al Ejecutivo, que debe presentar una memoria de su actuación y presentar, si así lo considera oportuno, nuevos proyectos.

Es lo que hizo Adrián Barbón en la sesión inicial. Primero expuso en visión panorámica, manejando unos datos demográficos, económicos y laborales, el momento que vive la región. A continuación entremezcló detalles de la gestión de su Gobierno con anuncios de proyectos de ley, planes e inversiones. Y salpicó su alocución, de principio a fin, de declaraciones que definen su política desde que es presidente del Principado. En su discurso hubo de casi todo lo que uno espera encontrar en la apertura de un debate parlamentario tan importante. Pero se echaron en falta algunas cosas.

La lectura del texto que hizo Barbón pudo causar una impresión confusa porque el contenido no estaba bien organizado, lo que dificulta su comprensión. Mencionar de corrido un sinfín de temas no permite jerarquizarlos según la relevancia y la urgencia con que figuran en la agenda del Gobierno. La financiación autonómica es un asunto capital para Asturias y, sin embargo, apenas apareció tímidamente en medio del desorden general del discurso, que se hizo aún más evidente porque careció de perspectiva. El impulso a la innovación, un gran acierto, el plan de infraestructuras viarias, muy necesario, y el cultivo de la identidad asturiana, que debiera alimentar la autoestima colectiva, tendrían que converger en una línea que apunte al futuro, pero en el discurso parecen trazar trayectorias paralelas que no se tocan.

Las palabras talismán de Barbón son "reformas" y "acuerdos". De su vocación reformista y de su talante para el diálogo no hay por qué dudar. Cierto es que la primera está probada, aunque podría hacer un despliegue mayor, y el segundo requiere más empeño por su parte. Pero por algún motivo da la impresión que la sociedad asturiana no lo percibe así, ni hace un balance de su gestión tan favorable y ausente de problemas como el que ha defendido en la Junta General. Nos vamos acercando a las urnas y las encuestas publicadas estiman un reparto equilibrado del voto entre el PSOE y el PP, con ligera ventaja para el conjunto de la derecha. Hoy se examina Queipo, el aspirante. Es del máximo interés escucharle. n