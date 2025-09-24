Fracaso en igualdad

En la política existe la vieja costumbre de predicar una cosa y practicar exactamente la contraria. Ha vuelto a pasar con las pulseras telemáticas creadas para proteger a las mujeres de sus agresores y que fallan igual que las escopetas de feria. Las explicaciones de la ministras de Igualdad no han servido más que para empeorar las cosas. Ana Redondo ha hablado de "reforzar los protocolos", de "hacer un seguimiento exhaustivo" y de "no dar un paso atrás". También dice que los casos detectados de mal funcionamiento son simplemente bulos de la derecha y, al mismo tiempo, que la tecnología no es del todo fiable. Una jerga de gabinete, llena de contradicciones, que apenas tapa los agujeros de un sistema que hace aguas. Resulta paradójico que la solución venga siempre en forma de anuncio y nunca en hechos. No sé si esta es una ineptocracia como recalca estos días la oposición, pero se le parece bastante. Los resultados en materia de igualdad saltan a la vista y no solo por el fracaso de las pulseras.

Falla la seguridad y la violencia se cobra vidas, el Ministerio se convierte en una agencia de colocación. Contrataciones a dedo, asesores que brotan como setas, contratos inflados que no se justifican. La igualdad como eslogan y la desigualdad en el reparto de favores. Hablan de transparencia mientras tejen una red opaca de adjudicaciones; defienden a las víctimas con discursos mientras las abandonan con dispositivos defectuosos. El feminismo no se mide en pancartas ni en notas de prensa, sino en el día en que una mujer no tenga que temer por su vida al volver a casa. La igualdad, en resumidas cuentas, queda reducida a un lema de campaña y a un presupuesto para repartir entre allegados. La pregunta, como siempre, es si alguien piensa hacerse responsable.