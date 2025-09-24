Tanto retrata lo dicho como lo callado

Vistiendo un traje azul muy claro, casi gris, corbata más rosa que roja y nudo simple, la insignia del Principáu en la solapa, sendas pulseras de tela en las muñecas, el Presidente comparece durante una hora para, con dicción clara y pausada, hacer, al mismo tiempo, rendición de cuentas de la gestión del Gobiernu y anuncios de futuras actuaciones, casi todas, por cierto, ya conocidas o pregonadas con anterioridad.

Los éxitos económicos, la mejora en el empleo, la buena marcha de los instrumentos de impulso a la actividad abren su discurso, al que siguen inevitables tópicos de la actualidad, el cambio climático, por ejemplo, los incendios, o, más tarde, Gaza y sus masacres.

Junto con las cifras invertidas o las que se anuncian para el futuro, aparecen los problemas sin resolver: el Huerna, la red eléctrica, los posibles recortes de la PAC y otros fondos para el campo. Frente a todo ello, anuncia determinación y pide consenso. Aduce también las ayudas concedidas a las empresas, el apoyo a las mismas, las agencias destinadas a captar inversiones o acelerarlas.

A medida que avanza el discurso se entra en materias que tienen al menos un punto de ideología en su consideración y tratamiento: la sanidad, la educación (en las decisiones de cuya materia –escuelines, matrícula universitaria gratuita, pacto escolar– don Adrián se muestra especialmente orgulloso y reconoce algún error), la acogida de menores, las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia, la memoria histórica y las fosas comunes.

La estaya discursiva al respecto de la cultura la hizo en asturiano -lo que aplaudo-, con especial referencia a la cultura tradicional, la llingua y la sidra; e hizo un anuncio de una imprecisa de momento "Llei de la cultura", que ignoro si será en parte, o no, coincidente con lo que don Ovidio Zapico planteaba el sábado 20 en LA NUEVA ESPAÑA.

Dos observaciones. La primera, referida a su continua apelación al diálogo y al acuerdo. Es ello difícilmente conciliable con sus continuos "plizquinos" a la derecha, especialmente al PP, acusándolo de estar entregado a la ultraderecha y de no tener planes ni dirección. La segunda, su huida de enfrentamientos con el Gobierno central, con el Gobierno de los suyos. Anuncia, por ejemplo, que va a acudir a Europa por el asunto del Huerna, pero es don Pedro Sánchez el que se niega a eliminar el peaje, es más, va a bajar otros antes que el de Asturies. Es del Gobierno central de quien depende el anillo central eléctrico, para poder atender nuevos requerimientos industriales; para Cantabria y el País Vasco ya se ha comprometido el reforzamiento del sistema eléctrico. Financiación justa e igual para todos, se reclama. Perfecto, ¿pero tenemos algo que decir sobre Cataluña? n