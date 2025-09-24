El ruido y las nueces

No es que el Debate de orientación política estuviera animado por una expectación enorme, pero tenía alicientes de sobra para esperar de él un duelo parlamentario atractivo y algún resultado de provecho. Asturias tiene un futuro por hacer, se inicia la elaboración de los presupuestos y la derecha regional parece haber recuperado la competitividad electoral. Para un observador que contempla el panorama subido a un globo, la comunidad autónoma vive un momento problemático e interesante a la vez. Después de décadas de transformación, en buena medida inducida desde el exterior, y caída en desuso la palabra "crisis", que tanto nos atosigó, aún está por definir lo que va a ser la Asturias del mañana.

Pero las expectativas se diluyeron enseguida. El presidente del PP hilvanó una réplica correcta, resaltando los aspectos menos simpáticos de la situación y poniendo el dedo en los capítulos más cuestionables de la gestión del Gobierno. Sin embargo, sucumbió a la tentación que acecha al opositor y emborronó su discurso, por lo demás muy crítico pero limpio, con las dos afirmaciones con que abrió su intervención. De entrada dijo que la situación es mala y que en los próximos años será peor, salvo que haya un cambio de gobierno, lo que convierte al equipo de Barbón en el responsable de la fatal deriva de la región. Mas adelante, se refirió al daño que venía causando a Asturias el eternizado "régimen socialista".

La imputación universal de todo lo bueno o todo lo malo a un gobierno no se corresponde con los recursos de que dispone el poder ejecutivo para cambiar la sociedad. El gobierno y la oposición suelen excederse, y mucho, al repartir éxitos y culpas. Barbón no tiene todo el mérito del estirón del turismo y tampoco se le puede achacar la excepcionalmente baja tasa de actividad. La segunda afirmación de Queipo iba cargada de connotaciones peyorativas y es un dislate puro, que puede producir una grave confusión. El régimen de Asturias es el que establecen la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Cosa distinta es que la Comunidad haya estado gobernada durante casi 40 años por el PSOE, en solitario o en coalición, porque pudo reunir los votos y el número de escaños suficientes. Han sido, pues, gobiernos democráticos, que han gobernado con normalidad, incluidas las crisis que también han sufrido.

Ante la desconsideración de Queipo, Barbón respondió con una agresividad pocas veces vista en él en los debates de la Junta General. El tono se fue crispando en cada contrarréplica hasta el punto de que ambos estuvieron en un tris de perder la templanza que se le supone a un dirigente político. En ese momento, las esperanzas de presenciar un debate productivo para Asturias se esfumaron. Barbón martilleó con Gaza, insistiendo en su apresurada definición de genocidio, y Queipo contraatacó con la financiación autonómica y el peaje del Huerna. El debate entre el presidente y el líder de la oposición naufragó ahí.

No obstante, del Pleno se extraen tres conclusiones claras. El PSOE y el PP proponen programas de gobierno, en política económica, impuestos y gasto público principalmente, bien diferenciados. Pensando en los presupuestos, la financiación autonómica y otros asuntos prioritarios, la posibilidad de un diálogo y un acuerdo entre ambos partidos es remota. La competencia política desatada, la polarización y las actitudes personales lo impiden. Y por último, las elecciones ya están a la vista y, aunque se impone la campaña electoral permanente, los partidos toman posiciones. En eso ha quedado el Debate de orientación política de Asturias, en un debate preelectoral. n