El coste de la impostura

La impostura tiene un precio aplazado que cualquier día se acaba pagando. Esta de la política nacional dispone de las cabezas de una hidra y conlleva pactos que fracasan, socios que se rebelan y un país que todavía asiste incrédulo al espectáculo, pese a que la función es de sesión continua desde el inicio de la legislatura.

El Congreso ha tumbado el plan del PSOE y Junts para ceder a Cataluña competencias en inmigración. La derrota va bastante más allá de la aritmética parlamentaria y pone en evidencia un acuerdo mal concebido, con un discurso xenófobo que fractura al llamado "bloque progresista" surgido del pacto de investidura. Es también, y de nuevo, la constatación de que Sánchez no tiene inconveniente en seguir cruzando líneas rojas en su desesperación por sobrevivir. No es casual que Podemos y parte de Sumar prefirieran alinearse en una votación con el Partido Popular y Vox antes que avalar semejante despropósito como es dejar en manos de unos supremacistas de tomo y lomo la suerte de los inmigrantes. La jugada esta vez no ha colado. Ni en la Constitución cabe todo, ni la política puede sostenerse eternamente en la farsa de los pactos imposibles.

Los tribunales, mientras tanto, acorralan al entorno más próximo del Presidente. Su hermano se sentará en el banquillo acusado de prevaricación y tráfico de influencias, y su esposa tendrá que responder a un supuesto delito de malversación. El desgaste se multiplica y la inquietud crece; a la fragilidad de las alianzas se suma la sospecha de corrupción en el círculo familiar. Dos heridas abiertas además de las que no han dejado de supurar provenientes de sus colaboradores más estrechos, Ábalos, Cerdán y Koldo, imputados por cobrar comisiones y en espera también de juicio. Por expresarlo suavemente, no es un panorama alentador.