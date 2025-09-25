Demos vuelta a la parrilla

Casi todos sabemos lo que se avecina. Digo casi porque siempre hay grupúsculos negacionistas en el horizonte que alzan la coz contra las teorías científicas (qué sabrá la ciencia en comparación con los anónimos sabelotodo de las redes sociales) que alertan de un futuro de Apocalipsis climático. Un porvenir maldito que sufrirán sobre todo los descendientes de quienes ahora anteponen los intereses económicos a la necesidad de limitar daños virulentos. Y no digo erradicarlos o revertirlos porque ya es imposible, no hay marcha atrás, los mandamases que gestionan la catástrofe no están por la labor de perder elecciones defendiendo medidas que no sean pan para hoy y hambruna para el mañana. Y esa falta absoluta de generosidad y visión audaz no solo se percibe en lo que hacen y dicen los órganos de poder mundiales, donde los políticos papagayo dan por buenos los malos hábitos de la religión económica, tan hospitalaria con las ideas de gurús empeñados en hacer despeñarse al mundo para que los beneficios sigan siendo abundantes a costa de desangrar la Naturaleza, inventarse guerras que solo benefician a los de siempre y fomentar el uso indiscriminado de las nuevas tecnologías como armas de manipulación masiva. Y lo que te rondaré, IA. No solo de grandes medidas y decisiones vive la esperanza menguante de la raza humana. Los políticos más apegados a la vida cotidiana podrían (¡deberían!) escuchar más a quienes defienden modelos de ciudades más preparadas para las tormentas de fuego que ya están aquí, y que serán más intensas. Más devastadoras. Es deprimente comprobar que muchos ayuntamientos siguen volcados en desalojar los espacios verdes –grandes aliados para relajar las temperaturas y sanear el aire sin condicionarlo– y mantienen intacta la devoción por el cemento y la adoración por el hormigón desalmado, dejando que el asfalto siga incrementando su poder para comodidad de quienes recurren al coche para los trayectos más nimios, y haciendo de las plazas desarboladas una parrilla para carbonizar el futuro.