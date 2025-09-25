Opinión
La que os espera, amigos
El que disponga de inteligencia natural generativa (INGen) va listo, porque se saldrá de madre, en concreto de esa madre artificial llamada inteligencia artificial generativa (IAGen), que ha brotado bajo forma de bebé-algoritmo del bullente magma conceptual y científico de la humanidad. Si no vas por los carriles de la IAGen e insistes en la INGen estarás condenado a tener un accidente o, aún peor, a no estar en el mapa creado por la primera, celosa defensora de su territorio, que empieza siendo funcional (para facilitarnos la vida, se dice) e inexorablemente acabará siendo laboral, social, estético, moral y hasta legal. O sea, terminará siendo la forma de vida sobre el planeta Tierra y sus dominios, de momento con carne humana más o menos manipulada genéticamente, hasta que el avatar autocreado se deshaga de tan apestosa compañía. Visto lo cual tranquiliza tener ya una edad.
