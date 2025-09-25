Lo que importa a los asturianos

¿Qué es lo que más preocupa hoy a los asturianos? Esa es la pregunta que planteamos este verano a quienes visitaron nuestro stand en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Más de dos mil personas participaron en la encuesta, respondiendo sobre los asuntos europeos que más les inquietan, si sienten que Asturias tiene suficiente voz en Bruselas y qué esperan de una eurodiputada como yo. No hay mejor termómetro que escuchar directamente a los ciudadanos. Y las respuestas son claras.

De sus respuestas surgen dos grandes prioridades. La primera, la economía: empleo para los jóvenes, industria competitiva, energía segura. La segunda, la calidad de vida: vivienda asequible, un campo con futuro y una inmigración bien gestionada. Todo lo demás encaja dentro de estos dos ejes.

Reclaman que Europa cuente de verdad con Asturias: que la política industrial, las infraestructuras y los fondos rurales lleguen, que la transición energética no castigue a la región y que la UE ayude a aliviar la presión sobre familias y jóvenes. Casi el 80% cree que el Principado debe tener más peso en Bruselas, y que se defienda Asturias frente al abandono. Ese es el mandato que guía mi trabajo en el Parlamento Europeo.

Estos resultados me parecen especialmente relevantes esta semana, cuando se celebra el debate sobre el estado de la región. Y no sorprende el contraste: mientras los asturianos reclaman soluciones concretas, el discurso del presidente Adrián Barbón volvió a estar vacío de propuestas, plagado de promesas incumplidas y carente de una visión de futuro.

Hace un año se comprometió con cuatro grandes pactos. Solo uno, el de salud mental –ni siquiera de su iniciativa–, se ha firmado. Nada en industria, en cuidados o en medio rural. Y la industria es, precisamente, la columna vertebral de nuestro futuro económico. El sector sigue reclamando un Pacto para la Industria que no llega, ayudas que no aparecen y mesas de trabajo que se han revelado como un fiasco. Sin apoyo real, sectores estratégicos como el acero o la defensa no podrán despegar.

Hablar de industria es hablar también de energía. Garantizar el anillo central eléctrico es vital para Asturias. Sin él, no podremos asegurar el suministro que necesita nuestra industria presente y futura. Y en este sentido, la negociación actual del Gobierno central con las comunidades autónomas sobre el reparto de nuevas capacidades para 2030 es preocupante: amenaza con discriminaciones políticas que pueden dejar a Asturias fuera del mapa energético.

También preocupa, y mucho, la vivienda. El Parlamento Europeo ha creado una comisión específica para abordar esta crisis y, aunque la competencia es de los Estados, Europa quiere ayudar. En Asturias, el acceso a una vivienda asequible angustia a muchas familias jóvenes. Desde el Partido Popular lo hemos señalado reiteradamente: liberar suelo, impulsar la colaboración público-privada, reducir trabas burocráticas y garantizar seguridad jurídica para construir más y a mejor precio.

En paralelo, el campo reclama apoyo. Nuestros agricultores y ganaderos se sienten abandonados. Piden una PAC fuerte, reglas claras y que los fondos europeos lleguen de verdad al territorio. No basta con discursos de "defensa del medio rural" en el parlamento autonómico; hace falta gestión y capacidad de negociación.

La encuesta, el debate regional y la realidad económica y social dibujan una conclusión común: sabemos lo que preocupa, sabemos lo que necesitamos. Lo que falta es compromiso y trabajo. Como dijo Álvaro Queipo, lo que sobra es pasividad, burocracia, incompetencia y sumisión a los dislates de Sánchez.

Asturias no puede resignarse al éxodo de sus jóvenes, al ahogo de sus autónomos ni a la falta de proyectos. No podemos aceptar como destino la decadencia de la industria o el abandono del campo. Ese es el camino del pasado.

El futuro exige un cambio real: dar respuesta a los problemas, resolver lo que importa a los asturianos y devolver la confianza en que se puede crecer, prosperar y liderar. Asturias merece más. Y entre todos debemos lograrlo.